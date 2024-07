De manera agónica, el mexicano Abraham Ancer consigue su boleto para The Open

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Abraham Ancer consiguió su clasificación para la edición 152 de The Open, el último Major de la temporada que se juega entre el 18 y el 21 de julio en el campo escocés del club Royal Troon, tras superar un desempate en el recorrido del Burnham & Berrow.

‘El Turco’ logró superar su etapa de la Final de Qualifying en un playoff y así obtuvo su lugar para uno de los eventos de golf más antiguos del planeta.

Ancer, de 33 años y miembro de la LIV Golf, finalizó empatado en la tercera posición con Anibarn Lahiri y el sueco Charlie Lindh, lo que les obligó a disputar un desempate que únicamente no superó el asiático.

“Se siente increíble, estoy muy feliz. Me las arreglé para ponérmelo muy difícil al final, pero me recuperé y jugué un buen hoyo en el play-off para clasificar”, señaló el golfista mexicano tras obtener su boleto.

“Hubo muchas emociones en los últimos nueve hoyos. Definitivamente fue una montaña rusa, pero lo hizo aún más dulce llegar al desempate y hacer el trabajo. Fue realmente genial, este campo de golf es fenomenal”.

“Estoy entusiasmado, no veo la hora de volver”, dijo. “Me encanta jugar al golf y me gustaría jugar más. Es mi sexto Open consecutivo, así que no veo la hora de llegar”.

Ancer (segundo de la izquierda) feliz por su boleto

Pero Ancer no será el único mexicano en participar en el último Major de la temporada, ya que el tapatío Santiago de la Fuente también lo jugará tras ganar el título del Latín America Amateur Championship 2024 que le dio la oportunidad de jugar tres Major The Open, The Masters y el Championship.

Por su parte, el poblano Omar Morales fue otro mexicano que buscó acceder al The Open por medio del Qualifying, Sin embargo, no tuvo fortuna.

El ‘Turco’ en The Open

Será la sexta ocasión en la que el nacido en Tamaulipas juegue The Open, siendo su mejor resultado en la edición de 2022 cuando se quedó en el lugar 11. En el 2023, el ‘Turco’ se ubicó en el puesto 42 y en el 2021 finalizó en el 59, en el 2018 no logró pasar el corte.

Esta competencia le servirá de preparación a Ancer, quien formará parte de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 y será su segunda aventura olímpica, la primera fue en Tokio 2020.

