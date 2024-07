¡Como niños! París emociona a los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos

Comparta este artículo

París, Francia.- París es un destino popular para vacacionar, por supuesto. La comida y la bebida. El arte y la historia. Los puntos de referencia. Y así sucesivamente.

La propia ciudad será una de las protagonistas de los Juegos Olímpicos de 2024 -por lo que la Torre Eiffel y el río Sena ocupan un lugar tan destacado como la gimnasta Simone Biles o la nadadora Katie Ledecky en los anuncios de la NBC que promocionan su cobertura televisiva- y los atletas que se dirigen a Francia, por no hablar de sus amigos y familiares, han estado elaborando largas listas de tareas pendientes de los distintos sabores que quieren probar y los lugares que quieren ver.

“Estoy emocionado de explorar y asimilar todo lo que París tiene para ofrecer, porque mis amigos y yo miramos las cosas y nos inspiramos”, dijo Jeffrey Louis, también conocido como ‘b-boy Jeffro’. “Estamos mirando la estructura de los edificios y pensamos: '¡Oh, eso es apretado! Podríamos hacer esto; Podríamos hacer eso con esto'. Miramos la moda y pensamos: 'Está bien, ¿qué podemos sacar y qué podemos agregar a nuestro equipo?' Así que hay muchas cosas que queremos probar y explorar”.

Jeffrey Louis se dice más que emocionado

Algunos están ansiosos por subir a la cima de la creación de Gustave Eiffel de la década de 1880, tal vez incluso cenar en su restaurante. El Museo del Louvre, con su Mona Lisa, Venus de Milo y mucho más, ocupa un lugar destacado en muchas listas.

Por desgracia, también lo es la Catedral de Notre Dame, pero su restauración después de un incendio en 2019 no se completará hasta mucho después de los Juegos de Verano, que se inauguran el viernes.

“Una ciudad tan grande. Una ciudad hermosa”, dijo el buzo Andrew Capobianco.

Probar y beber

Los crepes. (“Come tantos crepes como puedas si estás en París”, dijo la atleta paralímpica de atletismo Noelle Malkamaki). Los espressos. (“Soy un gran cafetero; un conocedor del café”, dijo el jugador de baloncesto 3x3 Dylan Travis). Los croissants, baguettes y otros productos horneados. (“Espero con ansias los macarrones, los pasteles, el pan”, dijo la atleta paralímpica de voleibol sentado Nicky Nieves).

El queso, o ‘quesos’, del Comte al Camembert, del Roquefort al Brie. Los caracoles (“Sabe a pollo”, dijo la nadadora artística Daniella Ramírez). Los filetes. La mousse. La crème brûlée. Los vinos, del Valle del Loira o de Burdeos o, por supuesto, de Champagne.

Hay quienes, como la rompedora Sunny Choi (“Después de los Juegos”, dijo con una sonrisa, “comeré de todo”) o la remera Michelle Sechser, que saben que tendrán que dejar de lado ese tipo de delicias culinarias hasta la última parte de su estadía.

Poco a poco

“Tenemos restricciones de categoría de peso; tenemos que pesarnos dos horas antes de una carrera”, dijo Sechser. “Así que después de que terminen las carreras, estoy muy emocionado de salir y explorar la comida parisina y realmente disfrutar de algunas comidas francesas”.

La estrella del piragüismo y kayak Evy Leibfarth, la primera mujer estadounidense en clasificarse en tres pruebas de aguas bravas en unos Juegos Olímpicos, analiza la situación desde una perspectiva diferente.

Evy Leibfarth ya piensa en comer un croissant??????

Se asegura de llenarse de alimentos que le permitan alcanzar el máximo rendimiento. Pero tampoco quiere negarse demasiado.

“Si voy a estar pensando en mi croissant todo el tiempo que estoy remando, es mejor que me lo coma, ¿sabes? Así que todo es cuestión de equilibrio”, dijo Leibfarth, un joven de 20 años de Carolina del Norte. “Se trata de asegurarme de que estoy obteniendo la cantidad correcta de proteínas y la cantidad correcta de carbohidratos antes de una carrera, al mismo tiempo que equilibro las cosas que quiero comer, porque me da mucha alegría”.

Mientras esperaba con ansias su quinto viaje a París, Leibfarth ofreció algunas palabras de sabiduría a los atletas olímpicos que se dirigían a la Ciudad de la Luz por primera vez.

“Probablemente el mejor consejo que daría es: vea todas las cosas turísticas que pueda, y luego pase a las cosas más pequeñas. Algunas de las pequeñas galerías de arte con las que te encuentras, caminando por la calle, son algunas de las mejores en las que he estado”, dijo Leibfarth. “Así que no tengas miedo de dejar las recomendaciones y todo y simplemente caminar y encontrar cosas que hacer, porque eso es lo mejor que he hecho. Y lo mismo con las tiendas de segunda mano y otros lugares cursis”.

Fuente: Tribuna