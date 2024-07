F1: Sergio Pérez brilla en Hungría, pero rumores de su salida de Red Bull continúan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Pérez tuvo una buena participación en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, en el cual terminó en séptimo lugar, a pesar de las fallas en su monoplaza y los reglajes que no le permiten sacar su máximo potencial, a pesar de la buena recuperación los fanáticos y expertos de máxima categoría del automovilismo continúan hablando sobre su posible separación de Red Bull para la segunda mitad de la temporada.

El séptimo lugar que consiguió Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Hungría de la F1 fue un alivio para la situación que vive el mexicano desde hace al menos 8 carreras, sin embargo, a pesar de tener un buen resultado, su continuidad con la escudería austriaca es una incógnita, esto después de que en ciertos programas especializados aseguran que existe una cláusula sobre el rendimiento del mexicano para permanecer con los toros rojos.

Al ser cuestionado sobre si había un límite en la paciencia para Sergio Pérez, Christian Horner, director de la Escudería Red Bull, aseguró que ha demostrado que es paciente, sin embargo, señaló que no pueden correr con una sola pierna. Cabe señalar que Horner fue quien le dio la oportunidad a Sergio Pérez cuando Racing Point lo dejó a la deriva al despedirlo. Ahora, tan solo unas semanas de haber renovado por 2 años con la escudería austriaca, su continuidad está en entredicho.

Sergio Pérez en Hungría, foto: especial

Sin embargo, se dejó claro que Sergio Pérez tiene un lugar asegurado en Red Bull por las próximas 2 temporadas. La razón no es principalmente su rendimiento, sino que no hay un piloto en la parrilla o en Fórmula 2 que pueda acercarse al nivel del mexicano. Esto, después de tomar en cuenta que yo Yuki Tsunoda no tiene la confianza de los altos directivos de Red Bull y Liam Lawson parece ser demasiado joven para estar en el asiento.

Sergio Pérez mostró una gran recuperación en el gran premio de Hungría, en el cual largó de la 16ª posición y se coló hasta la zona de puntos tan solamente 2 lugares por debajo de su coequipero Max Verstappen. El tapatío volvió a ser aquel piloto que suele ser todos los domingos, donde las carreras las vive a muerte y siempre obtiene el mejor resultado disponible para el nivel del monoplaza que comanda.

Fuente: Tribuna