¡Orgullo cajemense! Leticia Ochoa va por la gloria Paralímpica en los Juegos de París 2024

Ciudad Obregón, Sonora.- “No necesito caminar, para llegar a donde anhelo estar”, exclamó con gran entusiasmo Leticia Ochoa, paratleta cajemense, que el próximo 28 de agosto formará parte de la delegación mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con una trayectoria de más de 20 años, y múltiples logros como deportista, la sonorense llegará a tierras francesas con una gran ilusión y esa es la de cumplir su única deuda pendiente, que es ganar una medalla olímpica.

Saldar deuda pendiente

‘Letty’ competirá como lanzadora de disco F52, una de las categorías más complicadas del certamen, ya que se medirá ante otras paratletas que no necesariamente tienen su misma discapacidad, situación que pone en desventaja a la cajemense, pero que no le quita el sueño de subir a lo más alto del podio.

Casi ya no hay competidoras con secuelas de polio, entonces yo compito con otro tipo de personas que tienen diferentes discapacidades, y esas están un poco mejor que yo, porque tienen más habilidades o más movimientos, pero eso no me achica, al contrario, yo voy a pelear como una fiera para estar en un buen lugar”, dijo.

Para esta edición, la nacida en Ciudad Obregón reconoce que tiene semanas entrenando, sin importar las altas temperaturas que existen en la región, ya que quiere llegar en óptimas condiciones y dar lo mejor en la competición. “Nos estamos preparando para dar lo mejor, tal y como lo he hecho siempre en cada participación. Trabajé resistencia, fuerza, condición, para llegar mejor que nunca. La medalla es el sueño para cualquier deportista, afortunadamente ya he subido al podio en mundiales, pero no en olímpicos, me falta esa coronita y voy por ella”.

Ya es histórica

Ochoa con su boleto a París 2024, sin que todavía tenga actividad ya puso su nombre en los libros de historia del deporte sonorense, pues se convirtió en la única atleta del estado que lo obtiene en cinco Juegos Paralímpicos (considerando atleta y paratleta).

Son cinco juegos, más de 20 años siendo parte de la Selección México, estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado, a pesar de las adversidades que he tenido. Estoy orgullosa de lo que he hecho hasta el momento, cada lágrima me ha costado esfuerzo, y gracias al deporte he logrado mis sueños, sólo me falta esa medalla olímpica, pero no me quita el sueño, porque yo ya me siento una campeona; la medalla no hace al atleta”.

Leticia junto a su asistente Cruz Rodríguez

Para Leticia lo más difícil no ha sido llegar, sino mantenerse en alto nivel durante décadas, lo que le ha costado mucho desgaste y dolencias, pero el ver su nombre en esos grandes escenarios la llena de orgullo.

“La vida de un deportista es triste, yo no le debo nada a nadie, nunca se han acercado, entonces cada logro es satisfacción personal y en París se los prometo que daré lo mejor de mí, vamos por esa medalla”, puntualizó ‘Letty’, quien el próximo 23 de agosto ya estará en Francia para disputar sus quintos Juegos.

Fuente: Tribuna