Juegos Olímpicos París 2024: ¿Quiénes representan a México en la disciplina de remo?

La Paz, Baja California.- Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya se encuentran a unos días de comenzar. Como es bien sabido, en el magno evento competirán lo mejor de lo mejor de diversas ramas deportivas; sin embargo, en esta ocasión, un par de atletas consiguieron hacer historias al convertirse en el primer equipo mexicano en conseguir la tan anhelada clasificación para la actividad de remo, ¿quieres saber quiénes son? Entonces, no dejes de leer.

Alexis López y Miguel Carballo son los deportistas que participarán en un doble peso ligero en las Olimpiadas de París 2024; ambos atletas consiguieron clasificar tras realizar un desempeño memorable en el Campeonato Mundial de Remo, el cual se celebró en Belgrado, por lo que ahora, ambos se convertirán en los representantes mexicanos que buscarán conseguir la medalla de oro en la mencionada disciplina.

¿Quién es Alexis López?

Alexis López es originario de la comunidad de San Felipe, en Baja California. De acuerdo con declaraciones del deportista, el vivir en la mencionada región le benefició en su entrenamiento en la disciplina del remo, puesto podía estar cerca de su familia, mientras se podía practicar remo con libertad en las aguas de la comunidad. Por otro lado, el remero mencionó para los medios de comunicación que, luego de participar en la justa que lo enviará a París, sintió el apoyo de México, debido a que comenzó a recibir diversas muestras de cariño.

Alexis López y Miguel Carballo son los mexicanos que clasificaron en remo para los Juegos Olímpicos 2024

¿Quién es Miguel Carballo?

Miguel Carballo es residente de Baja California Sur, más específicamente de La Paz y llegó a comentar para una entrevista que, tras ganar la clasificación, sus expectativas sobre los Juegos Olímpicos se desbordaron; sin embargo, procura controlar sus emociones mediante una actitud tranquila, esto con la finalidad de que los nervios no le jueguen una mala pasada en plena competencia, aunque esto no significa que no celebró su triunfo.

Según lo dicho por el remero, al ganar la competencia que lo llevará a París, se sintió agradecido por haber sido disciplinado a lo largo de su camino: “Habían valido la pena todas las veces que me levanté temprano. Que seguí bien la dieta y que corrí el kilómetro que me hacía falta, qué bueno que no tiré la toalla”, declaró. Por otro lado, Miguel señaló que su propósito con participar en estas olimpiadas es demostrar que “un bote de México puede pelear, ser el más peligroso y de los mejores del mundo”.

Fuentes: Tribuna