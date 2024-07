Otra vez le dice que no a Benavidez: 'Canelo' peleará en septiembre ante Berlanga

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Saúl Álvarez lo vuelve a hacer, pues a pesar de que David Benavidez es el retador oficial por el título de las 168 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano optó por enfrentarse ante Édgar Berlanga, quien tendrá por fin su primera oportunidad titular.

Sería en las próximas horas cuando se haga oficial el anuncio y ambos pugilistas suban al ring el próximo 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Fecha en la que también la UFC programó evento para la 'Burbuja', en donde Alexa Grasso sería la encargada de encabezar la velada y competir contra 'Canelo' por el rating.

El boricua Édgar Berlanga, de 27 años de edad y con récord de 22-0 y 17 KO’s, se enfrentaría por todos los títulos mundiales que tiene Álvarez (61-2-2, 39 KO’s) excepto el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ya que su defensa está en pausa tras haber negociado con el cubano William Scull.

El tapatío, que recientemente cumplió 34 años la semana pasada, estuvo decidiendo hasta hace algunos días si era Chris Eubank Jr. o Édgar Berlanga el elegido para su próximo combate y la selección del joven traerá a la mesa una nueva oportunidad para que trabajen las plataformas y no solo eso, también se trata de un nuevo episodio de la clásica rivalidad del boxeo entre México y Puerto Rico.

Para mucho sector del gremio boxístico, este combate no representa mucho peligro para el mexicano, pues aunque no tenga ninguna derrota en su marca, Berlanga es un boxeador que en sus 22 peleas no ha enfrentando a ningún campeón mundial o excampeón mundial, situación que lo pone en desventaja ante 'Canelo', pues el actual campeón unificado de las 168 se ha subido al ring contra más de 10 monarcas mundiales.

Por tercer año, tanto Saúl como su equipo vuelven a dejar fuera a David Benavidez, quien lleva años siendo el retador obligatorio y además el rival a vencer en la división de los supermedianos.

Benavidez queda fuera de pelear contra 'Canelo'

Hay que recordar que antes de la pelea contra Munguía, 'Canelo' confesó que sí pelearía ante 'El Bandera' pero siempre y cuando reciba una cantidad de 200 millones de dólares.

Ante la negatividad de Álvarez, el propio Benavidez también acaba de anunciar que seguirá en la división de las 175 libras, y se perfila para ser el retador oficial, de Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, que estarían peleando el próximo mes de octubre.

