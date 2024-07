París 2024: Estos son los países que se llevan 'medalla' en el diseño de uniformes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los Juegos Olímpicos en París no sólo se presentan este año como uno de los eventos más importantes a nivel deportivo, sino que también han fungido como una auténtica pasarela de moda. Diseños elegantes y con referencias culturales han desfilado en la antesala de las competencias internacionales.

La premisa era compleja y supuso un desafío para los confeccionistas detrás de los trajes que vestirían a los atletas: honrar el espíritu de cada país en las prendas. ¿Cómo lograrlo? Las figuras detrás de las propuestas ya dieron su respuesta y aquí te presentamos algunas de las más aplaudidas.

Mongolia

El país que se arrancó varios suspiros de asombro y comentarios de admiración fue Mongolia. Estamos convencida de que si los uniformes contendieran, sería éste el que alzara la medalla de oro. Prueba de ella es la velocidad con la que se viralizaron las imágenes después de que la firma de moda de Mongolia Michel & Amazonka publicara las primeras fotografías de sus sofisticados atuendos con costuras perfectas, tableados impecables, mangas abombadas, cuellos Mao y elaborados bordados que dejan sin aliento.

Los uniformes están repletos de minuciosos detalles

Haití

Los haitianos son los segundos deportistas que seguramente portan su uniforme con mucho orgullo. También es uno de los más llamativos. Fueron diseñados por Stella Jean que plasma la tradición haitiana con colores vibrantes y estampados que toman de referencia las pinturas de Philippe Dodart. Fueron fabricados con un tipo de algodón que se trabaja en la isla.

Los uniformes presumen un colorido patrón étnico

Reino Unido

Los ingleses también atrajeron muchas miradas sobre las prendas pulcras definidas por el diseñador Ben Sherman. La firma fue mucho más escueta que las dos anteriores. Mantiene los colores de la Union Jack y añadió delicadas flores a casi todas sus piezas de la colección. A pesar de las críticas iniciales, más tarde fue bien recibido luego de que se valorara el toque moderno de los uniformes.

Fueron diseñados por Ben Sherman

Países Bajos

The New Originals fue la marca encargada de vestir a los deportistas de los Países Bajos. Se le conoce por ser experta en definir looks urbanos y cómodos y los uniformes olímpicos no fueron la excepción en los que dejaron una huella ingeniosa en una paleta de colores naranja y blanco.

The New Originals buscó decir que la comodidad es lo más importante

Fuente: Tribuna Sonora