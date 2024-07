Está de vuelta y feliz; Naomi Osaka regresa a los Juegos Olímpicos y a Roland Garros

Comparta este artículo

París, Francia.- La tenista japonesa Naomi Osaka está de regreso la cancha de Roland Garros, un lugar que marcó un momento tan significativo en su vida, un momento de vulnerabilidad, sí, y, en cierto modo, de triunfo, aunque no en el sentido tradicional de “¿Cuál fue el marcador?”.

Osaka pasó un tiempo alejada del tenis en los últimos años, primero por descansos de salud mental, y luego porque se convirtió en madre. En los Juegos Olímpicos de Tokio hace tres años, se suponía que iba a ser una de las grandes estrellas en su Japón natal y encendió el pebetero, pero los resultados en la cancha no fueron los que quería.

La depresión afectó su vida por mucho tiempo

Ahora ha regresado a la gira y regresa a los Juegos de Verano. Estará en acción contra la tres veces campeona de Grand Slam Angelique Kerber cuando comiencen los partidos de tenis el sábado en el mismo sitio que marcó un lugar tan crucial en la carrera de Osaka.

Fue en el Abierto de Francia de 2021, disputado en las canchas de arcilla utilizadas para estos Juegos Olímpicos, que mencionó por primera vez su ansiedad y depresión, temas que rara vez se abordaban públicamente en ese momento por estrellas del deporte o, francamente, cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, y se retiró del torneo.

“Me sentí nerviosa, un poco asustada” en el Abierto de Francia de 2022, dijo Osaka. “Y un poco triste, porque siempre siento que, en momentos como este, no estoy seguro de si la gente me está juzgando por ese momento”.

Pero luego, explicó, “me di cuenta de que la memoria de las personas es muy corta. Y espero que cuando me miren, no sea lo primero en lo que piensen. Así que probablemente sea mi mente repasando constantemente esos recuerdos y pensando lo peor. Lo estoy abordando con mi mejor pie hacia adelante. Y me siento como una persona diferente, así que espero que esas experiencias nunca se revivan”.

Cuatro Grandes y mucho más

Con solo 26 años, Osaka ha logrado mucho.

Alcanzó el número 1 en el ranking de tenis. Ganó cuatro títulos de Grand Slam. Se convirtió en la atleta femenina mejor pagada del mundo.

Osaka fundó, con su agente, Stuart Duguid, una agencia de representación de atletas y una compañía de producción. Llamó la atención sobre la injusticia racial y la brutalidad policial al usar máscaras con los nombres de las víctimas durante el Abierto de Estados Unidos de 2020.

Naomi levanta la voz por los que ya no se escuchan

Ayudó a que la salud mental se convirtiera en un tema de conversación y en algo a lo que las ligas deportivas prestaran más atención.

Ahora es mamá

“Ella tiene una perspectiva muy, muy, muy, muy diferente de la vida, lo que la ha hecho estar más relajada con su tenis. Se puede ver en la forma en que está jugando. A veces juega con bastante libertad y con una sonrisa en la cara”, dijo Duguid.

“Ella ha cambiado mucho como persona, diría yo, definitivamente para mejor. Y en comparación con Tokio, es un arma de doble filo, porque por un lado, fue probablemente la mejor experiencia de su vida profesional, encender esa antorcha”, agregó. “Sin embargo, la presión a la que estaba sometida en ese torneo en particular fue probablemente la mayor presión bajo la que ha jugado. Y no creo que lo disfrutara desde esa perspectiva”.

Aun así, o tal vez esa sea la razón, Osaka está ansiosa por volver a competir por Japón, donde nació (su madre es japonesa; su padre es haitiano; la familia se mudó a los Estados Unidos cuando Naomi tenía 3 años).

“Los Juegos Olímpicos son una especie de punto culminante de los deportes, en cierto modo”, dijo. “Siempre se sintió como una celebración de todos los atletas y de todos los deportes. Todo el mundo parece divertirse mucho”.

Hay algo de ironía en esa afirmación.

Tokio, nada divertido

Los últimos Juegos de Verano no fueron tan divertidos para Osaka, al menos no en la cancha, donde sintió cierta carga y perdió en la tercera ronda.

Elle encendió el pebetero en Tokio 2020

Gran parte de ese año tampoco fue tan divertido para ella: hubo la eliminación del Abierto de Francia, la decisión de saltarse Wimbledon por completo y una pausa prolongada antes de los Juegos Olímpicos, luego otro descanso después de que su defensa del título del Abierto de Estados Unidos terminara en la tercera ronda.

Sin embargo, estaba a la vanguardia de una especie de movimiento, uno que ayudaba a otros a sentirse validados.

“No es nada inusual; todos hemos vivido ese tipo de cosas. Algunas personas lo manejan mejor que otras”, dijo Flavia Pennetta, quien ganó el Abierto de Estados Unidos en 2015 y fue dos veces olímpica con Italia. “Ella fue inteligente al hablar de eso. Rompió un muro”.

Una voz que se escucha

Cada vez más atletas, y también personas en otros campos, comenzaron a darse cuenta de que, ante todo, estaba bien tener el tipo de pensamientos que Osaka revelaba, estaba bien dejar que los demás supieran sobre ellos, estaba bien tomarse un descanso.

Amanda Anisimova, semifinalista cuando era adolescente en el Abierto de Francia de 2019, anunció el año pasado que necesitaba tomarse un tiempo libre debido al agotamiento.

“Tal vez hace 20 años, eso no habría estado realmente bien. O tal vez un agente diría: 'No, di que es una lesión'... Ser sincero y honesto sobre lo que estás pasando simplemente te quita un peso de encima”, dijo Anisimova. “Naomi es muy abierta, realmente la respeto por eso y la aprecio. En cierto modo, eso también lo hizo más fácil para mí”.

Ahora es una mujer diferente y triunfadora

Y no se trata solo de atletas a nivel profesional.

Osaka, Simone Biles y otras estrellas dispuestas a ser vulnerables son el ejemplo.

“Los atletas de secundaria están tomando descansos mentales, días de autoayuda, días de autocuidado. Escucho a los estudiantes de secundaria hablar de ello, a los atletas universitarios hablar de ello. Es tan necesario. El impacto es muy crítico, porque no puedes ser tu mejor yo si no eres todo tu ser. No puedes tener una gran mente si tu cuerpo tiene carencias como atleta y como persona y de otra manera”, dijo Ketra Armstrong, profesora de gestión deportiva y directora del Centro de Raza y Etnicidad en el Deporte de la Universidad de Michigan. “Están mostrando la necesidad de proteger la totalidad de lo que son: su mente, su cuerpo y su alma”.

