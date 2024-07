México buscará pintar los Juegos Olímpicos de París de verde, blanco y rojo

Comparta este artículo

París, Francia.- Tres años parecen muchos, pero el mayor evento deportivo en el que millones de deportistas sueñan ya es una realidad. Hoy 26 de julio se cortará el telón y la delegación tricolor tendrá la oportunidad de firmar una memorable actuación en los Juegos Olímpicos 2024.

Serán un total de 109 atletas aztecas los que pisarán París con el objetivo de no solamente representar a una nación, sino de también llenarse de gloria y entrar a los libros de historia de México.

Desde su primera participación en 1900, el país solamente se ha ausentado de las citas olímpicas de 1904, 1908 y 1912. En la primera sumó un bronce y recién en Los Ángeles 1932 volvió a subirse al podio (dos platas). Desde entonces no volvió a fallar y siempre, al menos, logró una presea.

Panorama alentador

El listón no parece complicado de alcanzar, ya que el país tiene la obligación de superar las cuatro medallas de bronce conquistadas en los Olímpicos de Tokio 2021. El primer paso ya se cumplió, pues en esa edición fueron 101 los inscritos, y para Francia esa cifra se pudo rebasar.

A diferencia de los pasados juegos, en este año, México llega siendo potencia en algunas disciplinas como es el caso de Tiro con Arco, Taekwondo, Clavados, Gimnasia y hasta Natación Artística, en donde lograron obtener la medalla de oro en sus respectivas Copas Mundiales.

Aunque la cantidad de podios en la pasada edición fue corta, en esa ocasión la delegación logró hacer historia por finalizar la justa veraniega con siete cuartos lugares, por lo que ahora nombres como Alexa Moreno, Jorge Orozco, Gaby Agundez, Dolores Hernández, Kevin Berlín, y Alejandra Valencia que se quedaron muy cerca de obtener una medalla de manera individual, llegarán con mayor experiencia y en París podrían tener su revancha.

Colectividad, un problema mayúsculo

Así como hay categorías en las que el país sobresale, lo cierto es que en París destaca la ausencia de deportes de conjunto como el futbol, el basquetbol y el voleibol.

La delegación azteca no logró clasificar en futbol en ninguna de las dos ramas. En la varonil será la primera vez desde Beijing 2008 que el país no tenga representación en el torneo olímpico. La ausencia es especialmente dolorosa si se considera que el Tricolor ganó la medalla de oro en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2020. En cuanto a la femenil, México no asiste a unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004.

En basquetbol, mientras tanto, los 12 guerreros no lograron terminar con la racha de casi cinco décadas sin clasificar. La última vez que México estuvo presente en el torneo olímpico fue en Montreal 1976.

Mientras que en beisbol, deporte en el que el combinado tuvo grandes resultados en el Clásico Mundial, Centroamericano y Panamericano, en París no podrán sellar una histórica actuación, debido a que dicha disciplina ya fue retirada de manera oficial de los Juegos Olímpicos.

Se vale soñar

Si bien y es cierto que tanto Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) como Mary José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, han confirmado que el objetivo principal es superar lo realizado en tierras asiáticas, por otra parte, lo ideal sería igualar o rebasar las nueve preseas que consiguió la delegación tricolor en la justa veraniega que se realizó en México 1968: en aquella ocasión, se finalizó con tres medallas de oro, el mismo número de plata y tres de bronce.

Siempre el reto y el anhelo es que se pueda romper el histórico, la mira está en rebasar las nueve medallas. Me toca hacer que la mesa esté puesta para que ellos vayan y compitan en las mejores condiciones. Ellos harán su labor. Le diría a la gente que tenga confianza de que hemos hecho lo mejor para que nuestros deportistas lleguen a competir de la mejor manera a París”, afirmó Guevara, el pasado 11 de junio, durante la ceremonia de abanderamiento previo a París 2024.

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, México estuvo a solo una medalla de igualar su récord histórico al sumar ocho en total, incluyendo una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce, por lo que nuevamente este 2024 la amenaza sobre un nuevo récord está latente y más considerando que estarán en competencia cuatro atletas que ya cuentan con una medalla olímpica.

Cabe destacar que, México llega a París 2024 con su mejor ciclo olímpico en 40 años, dominando los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y 13 medallistas mundiales.

