¡Nunca es tarde! Tenista de mesa chilena debuta en Olimpiadas a los 58 años

Santiago, Chile.- La jugadora de tenis de mesa Zeng Zhiying abandonó China en 1989, el mismo año de la masacre de la Plaza de Tiananmen, para enseñar este deporte en el norte de Chile. 35 años después, debutará en los Juegos Olímpicos a los 58 años con el nombre que adoptó en la nación sudamericana: Tania.

Tania Zeng, quien se hizo famosa en Chile después de ganar una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago el año pasado, se retiró del tenis de mesa hace mucho tiempo.

Tanie competirá por los colores de Chile

Aunque el deporte la trajo a Chile, dejó de jugar para tener más tiempo para dedicarlo a un negocio que abrió y eventualmente formar una familia. Su sueño de convertirse en atleta profesional regresó durante la pandemia. Su pináculo será alcanzado en París.

“Nunca imaginé (llegar a los Juegos Olímpicos) porque lo hice por entretenimiento, para hacer algo de deporte”, dijo Zeng en una entrevista con la agencia AP en el centro de entrenamiento olímpico del país. “Gané confianza jugando mucho. Como siempre ganaba, me gustaba jugar cada vez más”.

“Clasificarse para unos Juegos Olímpicos es un sueño grande, gigantesco, y poder cumplirlo a esa edad es una gran felicidad", dijo Zeng, la atleta de mayor edad de la delegación de su país.

Nacida en Foshan, en el sur de China, Zeng es hija de un entrenador local de tenis de mesa. Cuando era niña, solía seguir a su madre a las sesiones de entrenamiento profesional de tenis de mesa. Durante una década, la deportista chino-chilena fue jugadora de alto rendimiento.

Pero su vida dio un giro en 1989, cuando aceptó una invitación para enseñar el deporte a jóvenes deportistas en Arica, en el extremo norte de Chile. Se casó poco después y se mudó a Iquique, también en el norte de Chile, otra ciudad donde la presencia china era poco probable en ese momento.

Su ranking le permitió estar en París

Zeng es actualmente la jugadora de tenis de mesa número 151 del ranking. Forma parte de la selección nacional de Chile, venciendo a la dominicana Eva Peña Brito en su debut en el torneo de tenis de mesa individual femenino de los Juegos Panamericanos.

Perdió ante la estadounidense Lily Ann Zhang en la siguiente ronda, pero aún así logró ganar el bronce en la competencia por equipos.

La vida de Zeng ahora se divide entre Iquique y Santiago, alimentada por el apetito por el juego y el cariño de los fanáticos.

“Todos me conocen, me saludan, quieren una foto y para mí es solo alegría”, dijo. “Ya soy chilena de corazón y de alma, de todo. Me van a enterrar aquí”.

Zeng practica diariamente para mantener su nivel

Zeng jugará en París con más experiencia y la misma determinación de cumplir un sueño de toda la vida. Espera que ninguna lesión afecte su rendimiento en los Juegos Olímpicos, lo cual es una preocupación para cualquier atleta mayor.

“Cualquier mal movimiento podría lesionarme, y eso me preocupa mucho”, dijo Zeng.

El sábado, no solo los chilenos estarán pegados a la televisión para seguir a una mujer a la que ahora llaman su “abuela olímpica”. El hermano de Zeng y su padre, de 92 años, también lo verán desde China.

“Cuando se enteró de que me había clasificado, saltó de su silla y gritó... Imagínate, un hombre de 92 años”, dijo Zeng. “E inmediatamente me dijo: 'Es tu sueño de toda la vida, que ahora se ha cumplido. Ve a por ello, ve con todo'”.

Fuente: Tribuna