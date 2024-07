Derrotan a Paulina Martínez en Judo y queda eliminada de las Olimpiadas 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- Este domingo 28 de julio, la joven jalisciense, Paulina Martínez, de 25 años de edad, tuvo su primera participación en Judo, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lamentablemente, se trató de un 'debut y despedida' pues la atleta mexicana sufrió una derrota contra Mascha Ballhaus. Aunque hubo una ligera posibilidad de obtener bronce, quedó eliminada de la competencia, con lo que concluyó su participación en las Olimpiadas 2024.

La madrugada de este domingo, día dos de los Juegos Olímpicos de París 2024, el talento mexicano estuvo en diferentes competencias; sin embargo, los resultados no han sido favorecedores para los deportistas aztecas, quienes han sufrido lesiones y caídas, como en el caso de las competidoras de Gimnasia Artística en el All Around; y ahora hasta han sido eliminados, como fue el caso de Martínez, quien representado al estado de Guanajuato.

Paulina Martínez compitió contra la octava mejor judoka del mundo. Foto: Internet

Así fue la derrota de Paulina Martínez

Poco después de las 02:00 horas de este domingo, la mexicana Paulina Martínez tuvo su debut olímpico en Judo contra Mascha Ballhaus, judoka de Alemania, considerada entre las ocho mejores del mundo. La competencia en los dieciseisavos de final de los 52 kilogramos no fue la mejor, ya que la mexicana cayó por Ippon y fue derrotada. Cabe señalar que a la jalisciense se le vio emocionada y con ganas de dar lo mejor de sí misma.

La posibilidad de medalla se fue

Durante algunos momentos hubo una posibilidad de medalla para México en Judo: si la alemana avanzaba a la final, Paulina entraría al cuadro de repesca para la pelea por el bronce. Lamentablemente, la octava mejor del mundo cayó ante Diyora Keldiyorova, de Pastdargom District, Uzbekistán, con lo que acabó la estadía de la judoka azteca en París 2024.

Luego de su eliminación, Paulina Martínez declaró que si bien se preparó con todo para los Juegos Olímpicos, esto no fue suficiente: "París 2024 me ha hecho ver que todo es posible para el que cree. No pensé estar acá y hoy lo estoy. Lo único que puedo aprender hoy es que hay que entrenar más, concentrarnos más. Vine en la mejor forma que pude y no me alcanzó".

La atleta olímpica mencionó que buscará distraerse y descansar, ya que la presión de los deportistas los puede llevar a caer en depresión; agregó que dará lo mejor en las siguientes competencias.

Fuente: Tribuna

