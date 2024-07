No hay quinto malo; Assad cumple en la lomita y los Cachorros vencen a los Reales

Comparta este artículo

Kansas City, Estados Unidos.- El pitcher mexicano Javier Assad permitió tres carreras durante seis entradas y Pete Crow-Armstrong bateó de 4-3 con una carrera anotada y una producida que dio la ventaja en el triunfo del domingo a los Cachorros de Chicago 7-3 sobre los Reales de Kansas City.

El abridor mexicano llegó a cinco victorias en el año

Assad (5-3) completó su labor monticular con cinco imparables, uno de ellos un polémico cuadrangular de Freddy Fermín y tres anotaciones; además de ponchar a cinco rivales y regalar solo una base por bolas.

Con esta actuación, el tijuanense dejó su efectividad en 3.23 en la actual campañas de las Mayores.

Crow-Armstrong, quien llegó al juego bateando .183, consiguió dos de sus tres hits y su carrera impulsada ante el abridor de los Reales, Cole Ragans.

“Lo vi bastante bien”, dijo. “Tiendo a ver a los zurdos relativamente bien. Es un muy buen lanzador. Me alegro de que no use su cambio contra zurdos, porque es un buen pitcheo. Los Cubbies acaban de tener un muy buen día ofensivo”.

“Queremos tratar de tener días como este todos los días para ayudar a tener una temporada ganadora”.

Los Cachorros (51-56) tienen marca de 12-8 en sus últimos 20 juegos después de tener marca de 3-9 en sus 12 anteriores.

“Fue una salida impresionante”, dijo el manager de Chicago, Craig Counsell, sobre el día de Assad. “No creo que Javi haya comenzado muy bien, (pero) creo que (el receptor) Christian (Bethancourt) hizo un muy buen trabajo al (quedarse) con él, y creo que Javi hizo un buen trabajo al hacer las cosas diferentes a las que ha hecho en el pasado.

“Vimos algunas cosas más fuera de velocidad hoy, y él puso en marcha sus cosas fuera de velocidad, lo cual fue realmente divertido de ver”.

Assad dijo que solo estaba tratando de llegar lo más lejos posible en el juego.

“Solo traté de salir y ejecutar”, dijo a través de un intérprete. “Empecé un poco tembloroso, pero salí y ataqué la zona”.

Ragans (7-7) cargó con la derrota, permitiendo cuatro carreras en 5 2/3 entradas.

Los Reales (57-49) retomaron la ventaja en el cuarto con el jonrón de Fermín, quien conectó un elevado largo por la línea del jardín izquierdo que parecía dirigirse al poste de foul.

Un fanático con una gorra de los Cachorros se estiró por encima de la barandilla desde territorio de foul y atrapó la pelota antes de que el jardinero izquierdo Ian Happ tuviera una oportunidad. Se decretó interferencia de los fanáticos, lo que le dio a Fermín su quinto jonrón de la temporada.

Fuente: Tribuna