París 2024: Triste debut para Alexa Moreno, quien revela lesión en la rodilla derecha

París, Francia.- Alexa Moreno y las gimnastas mexicanas debutaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 este domingo 28 de Julio, sin embargo, tuvieron una presentación que estuvo marcada por diferentes errores, lo cual pone en duda, el pase de las compatriotas a la final del all around. En ese sentido, la mexicana reveló que compitió lesionada, por lo que ahora aseguró que rezará para poder llegar a la final en la justa veraniega.

México debutó en gimnasia este domingo en París 2024. Fue en la Arena Barcy donde pusieron en juego todas sus aspiraciones para obtener una medalla. En ese sentido de las tres compatriotas que participan en la disciplina, la que dejó un peor sabor de boca fue Alexa Moreno, quien es una de las favoritas en el mundo para llevarse medalla en estos Juegos Olímpicos París 2024. La mexicana sufrió una aparatosa caída que podría significar su despedida de la final all around.

Alexa Moreno no dio su mejor versión en esta presentación de los Juegos Olímpicos de París 2024, lo anterior debido a una supuesta lesión que impidió estar al 100% en esta competición del 28 de Julio. En ese sentido, la gimnasta mexicana aseguró tener una lesión en la rodilla, la cual le impidió estar en su mejor nivel durante este debut. La mexicana realizó cuatro pruebas, las cuales terminaron en una aparatosa caída en la viga, lo que pone en duda un lugar para la final.

Alexa Moreno sufre en París 2024, foto: especial

La 3 veces olímpica confirmó que tiene una lesión, pero tiene todavía una esperanza para llegar a la fase final. Después de su participación informó sobre una lesión en el cartílago de la rodilla derecha. Se trata de uno de los problemas que la ha aquejado durante los últimos meses. Sin embargo, su espíritu pudo más que el dolor y decidió presentarse ante el mundo entero.

“Estoy lesionada, lo que pasa es que la fisioterapeuta que estuvo conmigo todo el trayecto no estuvo dentro de los que trajeron. Fue una persona que no me conoce realmente y no sabe cómo vendarme”, detalló.