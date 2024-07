Carlos Sainz firma con Williams y pone fin a rumores sobre su futuro en la Fórmula 1

Ciudad de México.- El piloto español Carlos Sainz sorprendió al mundo y decidió fichar por la Escudería Williams para las siguientes temporadas, por lo cual acabó con todos los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1, de acuerdo con lo publicado por la máxima categoría del Automovilismo. El actual piloto de Ferrari firmó un contrato multianual con los británicos para unirse Asus filas a partir de 2025.

En ese sentido, Carlos Sainz comprometió su futuro en la Fórmula 1 con Williams y acordó un contrato de varios años en los que será compañero de Alex Albon. El madrileño, de 29 años, se encontraba en búsqueda de un asiento para la siguiente temporada después de que Ferrari anunciara a Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, como su fichaje estelar para las siguientes temporadas.

"Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025", dijo Sainz. "No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por varias razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión”, comentó.