Djokovic se quedó con el último capítulo ante Rafael Nadal en París 2024

París, Francia.- Únicamente han transcurrido tres días del arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero la competencia ya vivió un capítulo que seguramente quedará grabado para la posteridad, con Novak Djokovic derrotando a Rafael Nadal en una de las rivalidades más grandes del tenis mundial.

La victoria de Djokovic por 6-1, 6-4 se produjo en la segunda ronda de los Juegos de Verano, en lugar de una final de Grand Slam, como en nueve enfrentamientos anteriores, y tampoco fue la contienda más brillante, aparte de un interludio de 20 minutos en el segundo set, cuando el empuje final de Nadal hizo que las cosas fueran brevemente competitivas después de ceder 10 de los 11 juegos iniciales.

Después un abrazo fraternal, ni Nadal, de 38 años, ni Djokovic, de 37, estaban dispuestos a admitir que no volverán a medirse, aunque eso parezca probable.

Nadal ciertamente parece que podría estar cerca del retiro; ha tenido dos temporadas llenas de lesiones, necesitó una cirugía de cadera hace poco más de un año y habló en 2023 sobre 2024 como su despedida.

Pero su estadía en estos Juegos Olímpicos no ha terminado, ya que formando pareja con Carlos Alcaraz en dobles para España, dijo este lunes que está un poco cansado de que le pregunten todos los días sobre su futuro.

“No puedo vivir todos los días con la sensación de que va a ser, o no va a ser, mi último partido. Vengo aquí, hago lo mejor que puedo, juego. Y cuando decida dejar de jugar, o cuando decida seguir, te lo haré saber. No lo sé”, dijo Nadal. “Si siento que no soy lo suficientemente competitivo para seguir adelante o físicamente no lo soy... listo para seguir, me detendré y te lo haré saber”.