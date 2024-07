Olimpiadas 2024: Mexicanos, a un paso del Bronce en Clavados desde 10m; finalizan en 4to

Comparta este artículo

París, Francia.- Además de Tiro Con Arco, otro deporte en la que es común que México destaque es en Clavados, con el cual la delegación nacional ha obtenido varias y prestigiosas preseas. Lamentablemente, no fue el caso este lunes 29 de julio de 2024, pues el dúo conformado por Kevin Berlín y Randal Willars se quedó muy cerca de obtener la medalla de Bronce y festejar en el podio olímpico. Finalizaron la competencia en cuarto lugar.

México queda en cuarto lugar en clavados

La madrugada de este lunes, en punto de las 03:00 horas, tiempo local, arrancó la competencia de Clavados desde la plataforma de 10 metros, en los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Los mexicanos Kevin Berlín y Randal Willars dieron su mejor presentación para subir al podio, no obstante, estos fueron superados por Canadá, quien quedó en tercero. En tanto, las preseas de Oro y Plata se las llevaron China y Gran Bretaña, respectivamente.

Los clavadistas aztecas no retornarán a territorio nacional con las manos vacías, pues su desempeño los hizo obtener el cuarto lugar con una calificación de 418.65 puntos.

Kevin Berlín rompe en llanto tras quedar en cuarto lugar

Kevin Berlín, de solo 23 años de edad y originario de Veracruz, expresó ante medios de comunicación su tristeza tras haber 'acariciado' la que sería su primera medalla olímpica. No obstante, señaló que hay mucho valor en su cuarto lugar de la mano de Willars, y que aún queda la competencia de Clavados Individual, en la que el resultado, espera, sea mejor: "Qué más quisiera que hubiera cambiado las cosas, pero ya lo he hecho y ya está. Lo di todo, tuve que dar lo mejor de mí en cada clavado. Otro es muy cerca de la medalla, en otro cuarto lugar, en los Juegos Olímpicos. Todavía nos queda el individual, así que adelante, no pasa nada".

México suma un nuevo Cuarto Lugar en los Olímpicos

Desde luego, no es la primera vez que atletas de México terminan en la cuarta posición en unos Juegos Olímpicos. A lo largo de su historia, la delegación mexicana ha sumado 31 'cuartos lugares', ahora en clavados sincronizados en plataforma de 10 metros.

Respecto a las medallas olímpicas, la nación mexicana ha ganado 74 preseas a lo largo de la historia: 13 de Oro; 24 de Plata; y 37 de Bronce. Desde luego, una cuarta posición entre los mejores del mundo no es poca cosa. ¡Enhorabuena para México!

