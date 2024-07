Definidos los titulares para el All Star Game 2024; queda fuera Isaac Paredes

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Quedaron definidos los peloteros que serán titulares en el próximo All Star Game 2024 de las Grandes Ligas, y a pesar de la gran campaña que está viviendo con los Rays, el sonorense Isaac Paredes no fue considerado al no tener los votos suficientes para encabezar la lista de estrellas que participarán en el duelo estelar, el 16 de julio en el Campo de Globe Life.

Representando a la Liga Americana estarán los jardineros de los Yankees, Aaron Judge, quien dicho sea de paso fue el que más votos tuvo en la plataforma y Juan Soto, mientras que Steven Kwan, de Cleveland es quien cierra el trío de jardineros.

Mientras que el infield quedó de la siguiente manera; los aficionados optaron por poner en la tercera base a José Ramírez en lugar del hermosillense Isaac Paredes; a su vez Gunnar Henderson será quien cubra las paradas cortas; José Altuve, de los Astros, y Vladimir Guerrero Jr., de los Blue Jays, estarán en la segunda y primera base respectivamente.

El cátcher será Adley Rutschman, de los Orioles, mientras que el bateador designado será la estrella de los Astros de Houston, Yordan Álvarez.

El equipo de la Nacional también tendrá un verdadero 'trabuco'; los jardineros son Christian Yelish, junto a Jurickson Profar y Fernando Tatis Jr. En el cuadro lucirán Bryce Harper como primera base, Ketel Marte en la segunda, Trea Turner como parador en corto, Alec Bohm en la tercera, y William Contreras será el receptor titular.

Como bateador designado fue elegido la sensación Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, mismo que acaba de confirmar que no participará un día antes en el 'Festival de Cuadrangulares'.

Ohtani jugará sus primeros Juegos de las Estrellas con los colores de los Dodgers

Tras dar a conocer a los señalados, las Grandes Ligas revelaron que es la primera vez que cada liga no cuenta con más de un pelotero que repita como seleccionado para arrancar el encuentro desde que el voto de los aficionados fue retomado en 1970.

Los lanzadores y los suplentes serán anunciados el domingo, mientras que la MLB dio a conocer que en la Fase 2 de las votaciones del domingo al miércoles, los fanáticos decidirán entre dos finalistas en cada posición, menos uno de los jardines de la Liga Americana y la primera base de la Nacional.

Fuente: Tribuna.