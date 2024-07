Luis Garrido, primer mexicano en ganar set de bádminton en Juegos Olímpicos de París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido histórico para la delegación mexicana y no por la obtención de medallas, sino por resultados que nunca en la historia se habían dado. Es el caso del Bádminton, donde Luis Garrido se convirtió. En el primer mexicano en ganar un SET en esta disciplina olímpica, sin embargo, pocos conocen su historia de superación, ya que él mismo ha mencionado que estuvo al borde de la muerte.

El mexicano Luis Ramón Garrido fue eliminado en la fase de grupos del bádminton en los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, dejó el corazón en la cancha en su primera competición veraniega, asimismo su debut significó el primer triunfo de SET de un mexicano en esta disciplina en la historia, por lo cual su nombre ya está escrito con letras de oro. Cabe señalar que México no tiene mucha presencia en este deporte, por lo que lo realizado por Garrido es algo nunca antes visto.

“Muchas veces das lo mejor y la vida tiene otra historia, te tienes que quedar con lo que haces. Al menos pude dar un SET. Hay que ser realista de quién eres y qué deporte es”, señaló Garrido tras su eliminación.

Luis Garrido en París 2024, foto: especial

Asimismo, la historia de Luis Garrido va más allá del deporte, ya que se debatía entre la vida y la muerte debido a una rara enfermedad que lo alejó de las canchas durante más de 1 año. Se trata del rabdiomiólis. En un relato que recuperó aristegui noticias, se mencionó que el deportista se sometió a un duro tratamiento en el cual orino sangre tuvo una falla renal. Incluso su riñón derecho dejó de funcionar y el Izquierdo estaba al 50%. También tuvo micro infartos nocturnos.

Ante ello, el deportista aseguró que su familia, su pareja, fueron los pilares para mantenerse de pie y competir a nivel mundial. Aseguró que estuvo a punto de perder la vida en 2015, por lo que mucha gente lo abandonó en el camino. Ahora busca prolongar su éxito para el próximo ciclo olímpico en Los Ángeles 2028. Sin embargo, lo realizado en esta justa veraniega ya es todo un éxito para su carrera, pero busca agrandar su legado.

“Me hubiese encantado dar la victoria a ellos y a México, pero a veces así es la vida; no me retiro, voy a buscar 2028. Me he dado cuenta que puedo jugar en ese nivel”, concluyó el mexicano al hablar después de su derrota en París.

Fuente: Tribuna