Olimpiadas 2024: Alexis López y Miguel Carballo sin presea; avanzan a la Final B de Remo

París, Francia.- Los atletas mexicanos están dando grandes espectáculos en las Olimpiadas 2024 de París, Francia. Ellos saben que están compitiendo contra los mejores del mundo, y por eso necesitan de todo el apoyo y concentración posible. Lamentablemente, esto no siempre garantiza el éxito y, en varias ocasiones, se quedan a la mitad del camino en la búsqueda de una medalla olímpica. Así ocurrió este miércoles 31 de julio en Remo.

Alexis López y Miguel Carballo se quedan sin medalla

Desde que iniciaron las competencias de Remo varonil, Alexis López y Miguel Carballo dieron todo de sí mismos, y luego de enfrentarse con rameros de talla internacional, avanzaron a la Semifinal, un paso antes de poder pelear para obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. No obstante, este quinto día de actividades, no lograron avanzar a la Final A para competir por la presea; terminaron en sexto puesto.

Con un tiempo de 6:37.43 minutos, el cual los dejó como últimos en su heat, los mexicanos originarios de Baja California no lograron pasar a la Final donde sí se otorgan medallas; competirán en la Final B, donde los rameros buscan obtener un mejor lugar en la tabla de posiciones a nivel mundial. En estas Semifinales, el primer lugar fue para Italia, que tuvo un tiempo de 6:22:85 minutos, el cual los hace serios candidatos para poder llevarse algún metal.

¿Cuándo será la Final de López y Carballo en Remo?

López y Carballo no se quieren ir de París 2024 sin dar lo mejor de sí mismos. Por esta razón, disputarán la Final B para finalmente ubicarse entre las posiciones del séptimo al duodécimo lugar. La Final B con los mexicanos se llevará a cabo este viernes 2 de agosto a las 3:06 a.m., tiempo del centro de México.

Al igual que estos rameros, Kenia Lechuga se quedó sin posibilidad de medalla olímpica, no obstante, la joven originaria de Nuevo León competirá en la Final C para quedar entre las 20 mejores del mundo. La cita para ver a la atleta de 30 años de edad es el próximo sábado 3 de agosto a las 1:30 a.m., hora del centro de México. En caso de que no puedas ser testigo de la competencia de Kenia o de López y Carballo, aquí en TRIBUNA te compartiremos todos los resultados de Remo.

Fuente: Tribuna