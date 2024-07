París 2024: México, sin medalla en Clavados; Alejandra Orozco y Gaby Agúndez quedan en 5to

Comparta este artículo

París, Francia.- La búsqueda de medallas por parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024, continúa. Las mujeres deportistas ya han dado un gran espectáculo y han ofrecido las primeras dos preseas: Las primeras fueron las norteñas que se llevaron el Bronce en Tiro Con Arco Femenil, en equipos; y la última fue Prisca Awiti, quien ganó una histórica Plata en Judo. Pero hasta ahí ha quedado la oportunidad de mexicanos en el podio.

Resultados de Clavados en París 2024: México, sin medalla

Este miércoles 31 de julio, se realizó la primera competencia de Clavados, disciplina en la que México también ha brillado y en la que se pudieron haber logrado medalla, sin embargo, no fue así. Las mexicanas Alejandra Orozco y Gaby Agúndez dieron una buena actuación en la rama de clavados sincronizados en plataforma de 10 metros, no obstante, no fue suficiente ni para conseguir el Bronce olímpico, ya que concluyeron en la quinta posición.

El duelo arrancó cerca de las 03:00 horas, tiempo del centro de México, este último día del mes. y aunque cientos de mexicanos 'madrugaron' para ver al dúo dinámico en acción, la espera no fue lo que se anhelaba: Las clavadistas Ale Orozco y Gaby Agúndez sumaron un total de 297.66 puntos, con el que quedaron detrás de la pareja de Canadá, quienes obtuvieron el cuarto lugar con 299.22 unidades de parte de los jueces.

Las inglesas de Gran Bretaña finalizaron la competencia de Clavados de 10 metros de altura con una calificación de 304.38 puntos, la que les dio el Bronce Olímpico. Mientras que la Plata fue para las atletas de Corea del Norte, quienes concluyeron con 315.90 puntos, mientras que China se llevó la presea dorada con un puntaje de 359.10.

¿Es el final de México en Clavados?

Las competencias de Clavados recién inician, por lo que aún puede que las mexicanas Alejandra Orozco y Gaby Agúndez sorprendan a la afición y retornen a México con una anhelada presea. No obstante, ahora las deportistas intentarán conseguir esa ansiada medalla de manera individual. Desde luego, aquí en TRIBUNA te compartiremos todos los detalles sobre estas competencias.

