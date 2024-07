¿Posibilidad de medalla para México? Kenia Lechuga avanza a la Final C de Remo en París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- Desde la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, los mexicanos están siendo testigos de unas competencias históricas, en las que no solo hay más deportistas mujeres presentes, sino que también las preseas de la delegación nacional obtenidas hasta ahora, las han ganado estas. Aunque solo han sido dos, la búsqueda de medallas por parte de las atletas aztecas sigue.

En este contexto, este miércoles 31 de julio de 2024 y quinto día de las Olimpiadas de París 2024, se realizó la Semifinal de la competencia de Remo individual femenil, en la que México tiene una representante: Se trata de Kenia Lechuga, una joven originaria de Santiago, Nuevo León (NL) que dio lo mejor de sí y, tras obtener un segundo lugar, avanzó a la Final C de esta disciplina de cuerpo completo.

Kenia Lechuga: ¿Hay oportunidad de medalla en Remo?

¿El gran resultado de Kenia Lechuga este miércoles significa que México tiene una oportunidad de medalla? La respuesta es no. Ya que la Final C de la prueba de Scull individual no da medallas. Solo sirve para que los rameros se esfuercen por obtener un lugar entre los mejores del mundo: la deportista neolonesa, quien ya avanzó este miércoles, podría ubicarse entre las mejores 13 y 18 competidoras del mundo.

Como se recordará, Lechuga finalizó en la quinta posición en el grupo dos de los Cuartos de Final de scull de Remo, con un tiempo de 7:50.35 minutos; este resultado le permitió ingresar a las semifinales C/D, sin posibilidad de avanzar en la disputa por las preseas, el pasado martes 30 de julio de 2024.

Lechuga aseguró su lugar en la Final C luego de obtener un increíble segundo puesto en la semifinal D, con un tiempo de 7:58.00 minutos. Aunque no hay oportunidad de medalla para la neolonesa, con su desempeño en esta competencia, podrá retirarse de los Juegos Olímpicos de París 2024 con un reconocimiento magno, pues sería de las mejores rameras del mundo. ¡Es un orgullo para México!

¿Cuándo será la Final C, en la que compite Kenia Lechuga?

La cita para ver a la atleta de 30 años de edad es el próximo sábado 3 de agosto a las 1:30 a.m., hora del centro de México. En caso de que no puedas ser testigo de la competencia de Kenia, aquí en TRIBUNA te compartiremos todos los resultados de Remo. ¡Le deseamos éxito a la atleta!

Fuente: Tribuna