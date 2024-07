Djokovic batalla, pero gana en la segunda ronda y avanza en el torneo de Wimbledon

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Novak Djokovic sufrió mucho más de lo esperado, pero al final pudo imponerse este jueves al británico Jacob Fearnley en cuatro sets, por 6-3, 6-4, 5-7 y 7-5 en la segunda ronda del torneo de Wimbledon.

Con este resultado, el serbio de 37 años, quien aspira a un octavo título en Wimbledon se enfrentará en tercera ronda con el australiano Alexei Popyrin, que derrotó al argentino Tomás Etcheverry en cinco sets por 3-6, 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3.

Al número dos del mundo el partido de este jueves se le fue complicando por momentos, después de dos primeros sets relativamente tranquilos.

Después de perder dos veces su servicio en el tercer set, terminó por ceder la manga a favor de Fearnley, para sorpresa y alegría del público londinense que no dejó de apoyar su jugador.

Y aunque en el cuarto set, el británico se llegó a poner con 5-4 a favor, el serbio reaccionó para encadenar tres juegos seguidos ganados y dejar el choque visto para sentencia, evitando tener que acudir al quinto set.

“¿Podría jugar mejor y moverme mejor? Sí, absolutamente”, admitió Djokovic en la entrevista en cancha. “Espero que mientras siga avanzando el torneo, cada día, cada partido, me sienta mejor”.

Djokovic había debutado el martes en Wimbledon con una rápida victoria en tres sets (6-1, 6-2 y 6-2) ante el checo Vit Kopriva.

El serbio juega con una rodillera gris después de haber sido operado del menisco derecho hace tres semanas. Esa lesión le había hecho abandonar antes de jugar en cuartos de final de Roland Garros.

“Todavía no estoy donde quiero estar; llego un poco tarde a pelotas a las que no suelo llegar tarde. Ese es el apartado que supongo ganaré con los partidos”, destacó el siete veces ganador del título en el Grand Slam londinense.

Y agregó: “En las primeras rondas es cuando todavía suelo estar un poco oxidado a nivel de movilidad. No me preocupo sobre volver a lesionarme la rodilla, no tengo ni tiempo ni energía para pensar en ello”.

“No tengo dolor, lo que es genial y mi rodilla está respondiendo bien en los días libres”, remarcó el serbio.

Fuente: Tribuna