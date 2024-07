Fracaso Mexicano: La Selección Nacional cae en Copa América, el peor ciclo en la historia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Copa América 2024 significó un nuevo fracaso para la Selección Mexicana de Fútbol. Esto se suma a la eliminación de los Juegos Olímpicos de París 2024 al ser derrotados en el preolímpico de la disciplina. Así como su fracaso en la Nations League, donde fueron derrotados ante los Estados Unidos, equipo al que no derrotan desde 2019. Incluso los seleccionados nacionales cada vez son más escasos en Europa. Lo que es prueba de una total ineptitud a la hora de formar futbolistas.

Se trata del peor ciclo olímpico y mundialista de la Selección Mexicana en lo que va del siglo XXI, ya que no solamente se quedaron fuera de las Olimpiadas, también cayeron en fase de grupos de esta Copa América. Además, hace mucho tiempo que México ya no es el gigante de Concacaf, la selección de los Estados Unidos los ha superado ampliamente en todo aspecto, desde la calidad de los fichajes en su liga hasta el número de seleccionados nacionales que juegan en territorio europeo.

Un ejemplo claro del fracaso de México en el fútbol inició en Qatar 2022, cuando no lograron pasar de la fase de grupos por primera vez en 5 mundiales. Después sufrieron en demasía durante la Copa Oro, torneo que muchos calificaron de consolación para el Tricolor, ya que ninguno de los equipos de Concacaf llevó a su cuadro estelar. Se trata de una generación perdida que ha dado solamente angustias, estrés y enojo a los aficionados mexicanos.

Selección Nacional de Futbol en Copa América, foto: especial

Jaime Lozano fue ratificado como el Director Técnico de la Selección Mexicana, se pretende que exista un cambio generacional tal y como se planteó para esta Copa América. Sin embargo, de acuerdo con el promedio de edad de los jugadores convocados para el torneo continental, si todos ellos llegan a la Copa del Mundo, que será entre México, Estados Unidos y Canadá, la selección nacional tendrá un promedio de edad más alto que el que registró en Qatar 2022.

Además, el estilo de juego que ha tenido la selección comandada por Jaime Lozano ha decepcionado a más de unos, ya que no tienen ritmo, los jugadores no se coordinan entre sí y no marcan goles. De esta manera, hay toda una generación de futbolistas perdida para México, la cual deberá reconstruirse para dar un buen papel de cara a la Copa del Mundo, que será en tierras nacionales.

Fuente: Tribuna