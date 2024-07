Cristiano dice adiós a Eurocopa 2024; Portugal cae ante Francia en penales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El viaje de Cristiano Ronaldo en una Eurocopa se terminó en cuartos de final. Portugal no supo aprovechar las oportunidades que tuvo ante una Francia que no tiene idea de cómo hacer goles: de sus tres anotaciones, dos de ellas fueron autogoles y una más fue desde los once pasos. Resultado final: 0-0 en tiempo reglamentario.

Lusos y galos estuvieron a años luz de ofrecer el partido vibrante que podía imaginarse. Hubo, por supuesto, acciones puntuales que fueron sacudiendo la modorra, pero siempre envueltas en un manto general de prudencia y hasta de temor.

En definitiva, un contexto exactamente contrario para la celebración de adioses luminosos o recuperaciones asombrosas.

Cristiano Ronaldo lo dio todo en su último baile, pero el cuerpo ya no da lo mismo que en el pasado. Por su parte, Francia tuvo las de mayor claridad, pero la contundencia es una característica con la que están peleados.

Cristiano sede la estafeta a Mbappé

Es por ello que fue necesario llegar hasta los penaltis para conocer al semifinalista de la Eurocopa 2024 y el rival de España, que minutos antes, también necesitó llegar a los tiempos extra para sellar su boleto.

Lo más cerca que estuvo Francia del gol fue con Camavinga, quien quedó de frente al arco, pero su disparo salió muy cruzado. El grito de gol se ahogó con la pelota que pasó muy lejos del segundo poste y terminó en línea de fondo.

Más adelante, Kolo Muani también tuvo la suya, pero una impresionante barrida de Bernardo Silva mandó la pelota a tiro de esquina y le negó a Francia la celebración.

Ya en la prórroga, Portugal fue mejor, aunque la falta de contundencia le volvió a jugar una mala pasada. Cristiano falló increíblemente con un remate en el área chica que acabó en la tribuna.

En el segundo tiempo extra, Joao Félix entró de cambio y, cerca estuvo de anotar en su primera intervención, con un cabezazo que pegó en la red por fuera a segundo poste.

En la definición desde los 11 pasos, Francia ganó el volado y no desaprovechó; anotó sus cinco ejecuciones con mucha técnica y sangre fría. Dembelé, Fofana, Koundé, Barcola y Hernández fueron los encargados de poner a su país en semifinales.

Para Portugal, Ronaldo fue el primero en cobrar y lo hizo de manera perfecta; también Fofana y Silva convirtieron, pero Joao Félix fue el villano al fallar el tercer penalti y aunque Nuno Mendes acertó, ya el daño estaba hecho.

Fuente: Tribuna