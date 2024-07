Recuperan foto de Messi con el bebé Lamine Yamal; estremece la coincidencia

Barcelona, España.- ¿Crees en el destino? pues una fotografía que resurgió del pasado vino a recordarnos que la magia puede ser posible. Se trata en una imagen en la que aparece Lionel Messi a sus tempranos 20 años en compañía de un bebé que no había cumplido el año de nacido. Es la identidad de este pequeño la que ha maravillado a más de una persona en las últimas horas.

El bebé sería Lamine Yamal, sí el delantero del F. C. Barcelona de la Primera División de España. La tierna imagen recuerda a cuando tenía apenas seis meses de nacido. Una agencia lo eligió para un proyecto cuya idea fue captarlo al interior de una tina, tomando un baño. ¿Y qué hacía Messi en esta foto? Nada menos que acompañar y convivir con el nene que luce repleto de espuma.

El padre de Yamal quien sacó esta postal del baúl de los recuerdos y que ahora es viral en redes sociales. Joan Monfort, autor de la imagen, compartió sus opiniones sobre este trabajo que, según dijo, ya no recordaba. Explicó que fue tomada para integrarla a un calendario solidario que en aquella época el diario Sport solía hacer cada Navidad.

Para gozo del público, Monfort reveló detalles de cómo se vivió la experiencia en el set. Contó que Leo en ese momento era un "chaval" muy retraído al que le costaba hablar con la prensa y relacionarse fuera de las canchas de fútbol. Pese a dicha timidez, el argentino se mostró abierto a participar en el calendario por el cual no recibiría ningún tipo de retribución económica. La química entre el bebé y el deportista echó chispas desde el primer instante, lo que quedó demostrado en que Messi sonrío en cuanto cruzó miradas con Yamal.

No era fácil hacerle entrevistas, no solía hablar con la prensa y tampoco se relacionaba en exceso al margen de su entorno fuera del vestuario, pero no puso ningún reparo en participar y, más que eso, en cuanto cruzó su mirada con el bebé comenzó a sonreír, alargándole la mano y provocando la sonrisa del niño también", recordó.