Alexa Moreno: Atleta olímpica que rompió estereotipos se prepara para París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- Cuando se habla de talento nacional del deporte, siempre se menciona el nombre de Alexa Moreno, una joven gimnasta que ha puesto en alto el nombre de México en alto no una, sino dos ocasiones en los Juegos Olímpicos. Su primera aparición fue en las olimpiadas de Rio de Janeiro, Brasil, en 2016, donde no solo demostró ser una de las mejores deportistas del mundo, sino también que un cuerpo atlético puede tener múltiples formas y tamaños.

En esa ocasión (Río 2016), las redes sociales y medios de comunicación (especialmente de México), se llenaron de críticas hacia la apariencia de Alexa, ya que no encajaba en el estereotipo hegemónico de una gimnasta artística: no es alta (mide 1.47 metros); ni delgada, ni blanca (que, de hecho, Simone Arianne Biles, la estadounidense y campeona del mundo tampoco encaja en los estándares de belleza occidentales). Alexa es morena y de rostro robusto, rasgo común entre los mexicanos.

Alexa Moreno: Esta ha sido su trayectoria

No obstante, Alexa Moreno, originaria de Mexicali, Baja California, no es nada ordinaria. Desde que tenía 3 años comenzó a practicar gimnasia, aunque lo hacía más como una actividad recreativa. En 2010, luego de años de práctica tras inspirarse en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, la atleta debutó como deportista de alto rendimiento y obtuvo su primera medalla de oro en el Campeonato Pacific Rim.

Los logros de la joven nacida el 8 de agosto de 1994 continúan, pues en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Anadia, Portugal (2016) obtuvo la medalla de plata en salto de caballo. También logró tres séptimos lugares en los Mundiales de Tokio (2011), Naning (2014), y Glasgow (2015).

Alexa Moreno ha puesto el nombre de México en alto. Foto: Facebook

Lamentablemente, donde no se ha visto a Alexa Moreno es en el Juegos Panamericanos; en la mayoría de las ocasiones, estos se ha debido a lesiones propias de su disciplina. Por ejemplo, en Guadalajara 2011 no pudo participar por una lesión de rodilla. Luego, en Toronto 2015 tuvo una fractura de pómulo que no le permitió competir; por último, en Lima 2019, aunque la mexicana era de las favoritas para el oro, una caída en práctica le hizo quedar fuera, de nueva cuenta.

Contrario a esto, Alexa ha sumara tres Juegos Olímpicos: Los primeros fueron en Río 2016, donde pese a las críticas demostró su talento y excelencia, además de que demostró que las críticas solo venían de perspectivas gordofóbicas sobre el deporte en México. En Tokio 2020, llegó aún más alto, pues clasificó a la final de prueba y obtuvo un cuarto lugar, el cual buscará vencer en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Alexa Moreno fue homenajeada por 'Barbie'. Foto: Facebook

Alexa Moreno ha llegado tan lejos que este 2024, meses antes de los Olímpicos, fue homenajeada por la marca Barbie, la cual hizo una muñeca inspirada en ella. A días de arrancar en París 2024, se espera que la mexicana logre otro gran triunfo olímpico y que enseñe, una vez más, que los cuerpos atléticos vienen en diferentes empaques.

Fuente: Tribuna