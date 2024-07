Copa América 2024: Uruguay vs Brasil EN VIVO ¿Dónde ver el clásico sudamericano?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Copa América 2024 llega a su fase final y este día se juega el Uruguay vs Brasil como parte de los cuartos de final del torneo continental. Tanto uruguayos como brasileños buscan consolidarse como los principales favoritos para llegar a la final, donde podrían verse las caras contra la Argentina de Lionel Messi. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para disfrutar en vivo y en directo, así como los canales y transmisión de este encuentro.

No cabe duda que el Uruguay vs Brasil es el partido más atractivo de los cuartos de final de la Copa América 2024 y definirán a uno de los nuevos semifinalistas del torneo. Por su parte, los charrúas, dirigidos por Marcelo Bielsa, ganaron sus 3 partidos del Grupo C y pasaron como líder del sector al haber superado a Panamá, Estados Unidos y Bolivia. De esta manera, su buen fútbol, ritmo de juego y contundencia los deja como el favorito contra Brasil.

Por su parte, la llamada ‘Canarinha’ ha sido un mar de dudas en esta Copa América 2024, ya que no logró pasar como primer lugar de su grupo. El sector B fue dominado por Colombia y después estuvieron los brasileños, quienes lograron superar a Costa Rica y Paraguay para acceder a la fase de cuartos de final, por lo que buscarán dar un golpe de autoridad y dejar claro que junto con Argentina son los principales favoritos para llegar a la final.

Uruguay vs Brasil EN VIVO Copa América 2024, foto: especial

Uruguay vs Brasil ¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa América?

Fecha: Miércoles 26 de junio

Sede: Allegiant Stadium en Las Vegas.

Horario: 19:00 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Así llegan Brasil y Uruguay

Brasil llegará con la gran ausencia de Vinicius júnior, quien se tendrá que perder el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que los uruguayos solamente tienen en duda el juego de Maxi Araújo por un golpe que sufrió en la cabeza en el encuentro contra los Estados Unidos. Además de esos inconvenientes, ambas selecciones llegan con equipo completo para enfrentarse a este juego reconocido como el clásico sudamericano.

A lo largo de la historia, Brasil y Uruguay se han visto las caras en 79 ocasiones, siendo el llamado ‘Maracanazo’ el más famoso de ellos, el balance en Copa América es parejo, ya que de los 26 partidos disputados entre sí, 9 han sido triunfos para cada selección, mientras que 8 han sido empates. Por lo que ahora buscarán romper con este equilibrio y llegar a las semifinales.

Fuente: Tribuna