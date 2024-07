Tras su victoria sobre Rune en Wimbledon, Djokovic arremete contra el público

Londres, Inglaterra.- Tras su victoria ante Holger Rune por 6-3, 6-4 y 6-2 que le dio el boleto a los cuartos de final de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic habló sobre su percance de este lunes con el público y aseguró que cuando alguien cruza la línea, responde.

‘Nole’ interpretó los gritos de “Rune” como abucheos hacia él y respondió en pista tapándose las orejas y después del encuentro respondió: “Para todos los que me han respetado, buenas noches. Para los que no, buuuuuenas noches. Sé que apoyaban a Rune, pero sé también que solo era una excusa para abuchearme”, dijo el serbio en la entrevista a pie de pista.

Y agregó: “Llevo en el circuito durante más de veinte años y me sé todos los trucos. No pasa nada, me concentro en la gente que me respeta y que ha pagado la entrada para verme. He jugado en ambientes muchos más hostiles. No pueden hacer nada”, recriminó el serbio.