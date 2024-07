La reglas más polémicas de las Villa Olímpica de París 2024; no podrán trasmitir en vivo

Comparta este artículo

París, Francia.- Los Juegos Olímpicos París 2024 celebrará su ceremonia de apertura el próximo viernes 26 de julio, donde 206 delegaciones desfilarán a bordo de barcos en el Río Sena de París. Sin embargo, será desde el miércoles 24 de julio que iniciarán las actividades en disciplinas de futbol, rugby y balonmano. Por su parte, la Villa Olímpica contará con 82 edificios y 7 mil 200 habitaciones, en las que se albergarán 14 mil 500 personas, entre atletas y staff.

Estos espacios los brinda el país anfitrión con el fin de que los atletas puedan tener un lugar para descansar, en el que se sientan cómodos y con mucho entusiasmo para cuando llegue el momento de competir. Sin embargo, estos sitios no están exentos de reglamentos que todos los inquilinos deberán seguir para construir una sana convivencia. Entre estas medidas hay algunas que han causado ruido, ya sea por ser estrictas, extrañas o peculiares.

Redes sociales limitadas

Los deportistas podrán compartir en sus redes sociales personales fotos y videos de hasta 2 minutos de duración. No obstante, no podrán hacerlo en directo ni usar contenido generado por inteligencia artificial (IA). Todas las publicaciones deben respetar los valores olímpicos y la privacidad de los demás, y no deben ser discriminatorias ni obscenas. Si un atleta desea subir fotos, audios o videos de la Villa Olímpica en los que aparezcan otras personas, deberá obtener su consentimiento.

Las fotos o imágenes deben haber sido tomadas exclusivamente con los teléfonos móviles de los mismos deportistas. No se permite incluir contenido comercial. Sin embargo, los atletas pueden publicar mensajes de agradecimiento a sus patrocinadores, siempre y cuando no incluyan videos ni promuevan productos o servicios. Además, no está permitido publicar contenido relacionado con competiciones, ceremonias de entrega de medallas o entrenamientos de otras personas.

Camas de cartón

Otra de las medidas que se adoptarán durante los Juegos Olímpicos de París 2024 será la instalación de camas con base de cartón, lo que para muchos se trata de un intento de reducir el riesgo de intimidad entre deportistas durante las semanas de competencia. Estas camas, hechas de cartón, constan de tres piezas intercambiables cuyo acomodo permite ajustar la firmeza según las preferencias de cada persona para un mejor descanso. Además, se proporcionará una almohada y un colchón.

Sin aire acondicionado

Las viviendas no están equipadas con aire acondicionado, algo que podría sonar terrible, pero en su lugar, están aisladas para mantener una temperatura fresca en el interior. Además, cuentan con un sistema de refrigeración subterráneo que utiliza agua, una opción mucho más amigable con el medio ambiente. Este sistema reducirá la temperatura dentro de las casas entre 6 y 10 grados menos que en el exterior sin necesidad de electricidad.

Sin embargo, para que funcione correctamente, se necesita la colaboración de los deportistas quienes tendrán que acatar estas normas: bajar las persianas durante el día y abrir las ventanas por la noche. Ante esto, algunos atletas han expresado sus dudas al respecto, señalando que las temperaturas en París pueden alcanzar los 40 grados en julio y solicitando la instalación de aire acondicionado.

Fuente: Tribuna