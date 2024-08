Andy Ruiz y Jarrell Miller tienen su primer cara a cara, previo a la guerra de pesos completos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Será este sábado tres de agosto cuando Andy Ruiz regresa al ring tras dos años de una larga ausencia y lo hará para medirse ante Jarrell Miller, en una pelea que ‘pinta’ para terminar por nocaut, pues se trata de dos de los contendientes más respetados de la división de peso completo.

Este miércoles primero de agosto, ambos pugilistas tuvieron su primer cara a cara y fue el rival del mexicano, quien se robló los reflectores de la prensa, al declarar que se siente listo para noquear al excampeón mundial en menos de cinco episodios.

El único que me ha vencido soy yo mismo, y normalmente no acepto peleas de último minuto, que fue lo que hice contra Dubois. Tengo algo que demostrar. Voy a detener a Andy Ruiz en cinco asaltos, no hay duda al respecto. Estoy entrenando como un loco. Perdí mucho peso. Ahora mismo es una cuestión de vida o muerte”, declaro el ‘Baby’.