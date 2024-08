Carlos Rojas es eliminado en Tiro Con Arco y se despide de las Olimpiadas de París 2024

Comparta este artículo

París, Francia.- La búsqueda de medallas por parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 continúan, no obstante, estos no siempre dan resultados positivos. Si bien muchos de los competidores nacionales han avanzado a Octavos y Cuartos de Final, con lo que la lucha por una presea continúa, otros tantos no lo han logrado y han concluido con su participación en las Olimpiadas que se celebran en la capital francesa.

Así fue la competencia de Carlos Javier Rojas

Ese fue el caso del joven arquero Carlos Javier Rojas, quien este jueves 01 de agosto se enfrentó a Berkim Tumer de Turquía en las eliminatorias oficiales. Si bien el mexicano logró tener un gran desempeño ante el arco, e incluso llevó la delantera durante algunos sets, al final de la competencia, el que avanzó fue el extranjero, en tanto que el atleta azteca concluyó su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El joven Carlos Rojas arrancó la ronda con un poco de nervios y tensión, pues el viento no favorecería a sus flechas; esto lo llevó a perder en el primer set. Para el segundo, el mexicano logró empatar con el turco con una actuación excelente. En el tercero volvió a vencer a su contrincante y se colocó arriba, en el marcador. Los números cambiaron en el cuarto set, cuando el arquero originario de Querétaro perdió y volvió a estar empatado.

El quinto set fue el decisivo, y si bien Carlos Rojas logró anotar una fecha de 10 (su segunda en esta competencia olímpica), el turco consiguió 29 puntos frente a los 27 del mexicano, con lo que la competencia concluyó. Berkim Tumer de Turquía fue quien avanzó a los Octavos de Final, mientras que el joven mexicano ha concluido su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Oportunidad de medalla para México en Tiro Con Arco?

Por fortuna, la lucha de México no concluye con la participación de Carlos Rojas, pues Matías Grande y Alejandra Valencia siguen en la contienda, ya que avanzaron a Octavos de Final, tanto en individual masculino, como en individual femenino, respectivamente.

Fuente: Tribuna