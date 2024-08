Javier Aguirre es presentado como nuevo técnico del Tri: "Cuando mi país me necesita acudo con gusto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “Soy mexicano y cuando mi país me necesita acudo con gusto y cariño”, fueron las primeras palabras que declaró este miércoles primero de agosto, Javier Aguirre durante su presentación oficial como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, junto a Rafael Márquez quien será su auxiliar rumbo al Mundial 2026

Fue en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde Duilio Davino, quienes es todavía Director de Selecciones Nacionales, e Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, se encargaron de presentar al ‘Vasco’ y al ‘Káiser’, de quienes aseguraron que se sienten confiados de que harán un gran trabajo con el Tri.

La tercera es la vencida

Aguirre dirigirá a México por tercera ocasión en su carrera, pero a diferencia de las anteriores, el entrenador señaló que ahora es diferente, debido a que no llega como “bombero” y además se integrará a un gran proyecto. "Hay un proyecto, no es nada más salvar una eliminatoria para ir al Mundial. Hay una base importante, un proyecto hasta 2030, me ilusiona mucho ver que se hacen bien las cosas, ver cómo ha mejorado todo y estar muy bien acompañado por ‘Rafa’”, dijo Javier.

Pese al contundente apoyo al cambio generacional, Javier Aguirre no se atrevió a dar nombres de los jugadores que conformaran su primera convocatoria, pero señaló que estarán en el equipo los futbolistas mexicanos que mejor nivel tengan, sin importar la edad.

Por su parte, Márquez confesó sentirse muy ilusionado por ser parte del proceso mundialista y espera regresarle algunas alegrías a la Selección. Además, de que esta decisión también la tomó con proyección al futuro donde se ve siendo estratega absoluto del equipo nacional.

La Selección representa mucho para mí, creo que jugar un mundial aquí en casa es lo que me motiva y me alienta. Yo lo llamo hacer un master con el mejor técnico que ha tenido México, es una oportunidad para seguirme preparando, ojalá en el siguiente proceso pueda tomar las riendas de la Selección”, sentenció Márquez en su presentación junto al ‘Vasco’.

Aguirre junto con su cuerpo técnico

Mientras al cuestionamiento sobre si va a vivir en México o España, 'Rafa' declaró que le parece una falta de respeto ese tipo preguntas, ya que ponen en tela de juicio su amor por el país. “Creo que esa pregunta es una falta de respeto, creo que los que me conocen saben que no demeritaría en lo más mínimo este escudo, creo que vale mucho y uno siempre ha estado dispuesto a colaborar en todo con la selección".

Aguirre y ‘Rafa’ Márquez debutarán en esta era el próximo siete de septiembre contra Nueva Zelanda en el Rose Bowl, mientras que el día 10 enfrentará a Canadá en Arlington.

Fuente: Tribuna.