Resiliencia; Bennett sufre cuatro intercepciones y luego lleva a los Rams al triunfo

Inglewood, California.- Durante 57 minutos el domingo por la tarde, Stetson Bennett lució como un mariscal de campo que no había visto el terreno de juego en casi un año.

Sin embargo, en los últimos 3 minutos, Bennett lideró a Los Angeles Rams en una serie ganadora que podría haberle traído a él recuerdos llevando a la Universidad de Georgia a dos títulos nacionales consecutivos.

El mariscal de campo supo enmendar sus errores

Bennett se recuperó de una tarde de cuatro intercepciones y lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Miller Forristall con 4 segundos restantes para que los Rams se recuperaran para una victoria de 13-12 sobre los Dallas Cowboys en el primer partido de pretemporada para ambos equipos.

Ese fue probablemente el juego más extraño en el que he participado”, dijo Bennett, quien completó 24 de 38 pases para 224 yardas. “Pero me dije a mí mismo que hoy vamos a aguantar los golpes. Mi objetivo era no cometer ningún error mental. Básicamente, se trataba de ejecutar la ofensiva correctamente”.

“Hubo algunos errores, obviamente, pero al final era poner el balón en la zona de anotación o perder, y creo que todos lucharon para hacerlo”.

Primero, lo primero

Bennett fue reclutado por los Rams en la cuarta ronda del draft del año pasado. No estuvo con el equipo durante la temporada regular ya que abordó su salud mental.

Bennett completó 8 de 9 pases para 61 yardas, incluido su pase con el brazo a Forristall en cuarta y gol desde la yarda 6 de Dallas, en la serie ganadora de 13 jugadas y 70 yardas. Forristall tuvo sus tres recepciones para 31 yardas en la última posesión.

El día de Los Ángeles parecía haber terminado cuando parecía que Bennett lanzó su quinta intercepción en la última jugada antes de la advertencia de dos minutos, pero fue anulada cuando Dallas fue sancionado por sujetar.

Sean McVay, head coach de los Rams

“Obviamente, quiero poder minimizar las pérdidas de balón, pero realmente no me sorprendió”, dijo el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay. “Hablábamos por el auricular como entrenadores. Es como, ¿sabes qué? Es el tipo de jugador que probablemente nos guiará en una serie de touchdown ganadora del juego, y Stetson hizo un gran trabajo”.

McVay destacó la actuación del receptor abierto Jordan Whittington, quien tuvo seis recepciones para 74 yardas, y el novato Joshua Karty tuvo un par de goles de campo para los Rams.

El rival

Trey Lance lanzó para 188 yardas en su primer partido con los Cowboys, que consiguieron cuatro goles de campo de Brandon Aubrey.

Lance fue la tercera selección global de los San Francisco 49ers en el draft de 2021 y apareció en ocho partidos, incluidos cuatro como titular, durante sus dos primeras temporadas. Fue canjeado a los Cowboys la temporada pasada el 26 de agosto por una selección de cuarta ronda, pero estuvo inactivo en todos los partidos.

Trey Lance se dispone a lanzar el ovoide

“Creo que aprendí un montón de eso. Jugué con un montón de chicos diferentes. Fue bueno sentir la energía en el grupo”, dijo Lance, quien ingresó a partir de la segunda serie y completó 25 de 41 pases. “Dejé algunas jugadas por ahí en todos los ámbitos desde el primer cuarto hasta el cuarto. Cada vez que tenemos el balón cuatro posesiones extra y no anotamos un touchdown, no es una buena sensación”.

Por poquito

Aubrey le dio a los Cowboys una ventaja de 9-6 con 6:08 restantes en el juego. Después de que Brock Mogensen interceptó un pase de Bennett y lo devolvió a la yarda 23 de los Rams en la siguiente serie, Aubrey pateó un pase de 52 yardas para extender la ventaja a seis puntos, 12-6, con 2:52 por jugar.

Los Carneros sufrieron para llevarse el triunfo

Los Rams consiguieron la patada inicial y recorrieron 61 yardas en 12 jugadas antes de que Karty dividiera los postes de 28 yardas.

Whittington tuvo la jugada clave en la serie con una recepción de 34 yardas. En segunda y 11 desde la yarda 41 de los Rams, Whittington la atrapó en la yarda 35, se sacudió un intento de tacleada del esquinero de Dallas Eric Scott y llegó a la yarda 11 antes de ser tacleado por Damone Clark.

