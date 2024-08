Tom Cruise lleva la bandera olímpica a Los Angeles; da inicio a los preparativos para 2028

Comparta este artículo

París, Francia.- Como si de una película de acción se tratara, Tom Cruise entró al Stade de France con un salto desde el techo, mientras un arnés de seguridad lo sujetaba de la cintura. Al aterrizar fue recibido por el público entre aplausos y gritos. Algunos no dejaron pasar la oportunidad y se acercaron a él para pedirle una selfie y el actor gustoso aceptó posar sonriente para todas, así como dar apretones de manos a todos aquellos que buscaban saludarlo.

Al terminar de atender a la audiencia emocionada subió al escenario donde lo esperaba Simone Biles con la Bandera Olímpica. Luego de un breve encuentro, el famoso recibió la insignia y la ancló a la motocicleta que condujo por las calles parisinas hasta llegar a un avión. Al arribar la aeronave realizó una llamada para confirmar que "se encontraba en camino", todo esto mientras de fondo se escuchaba By The Way de Red Hot Chili Peppers.

Así como Cruise tiene acostumbrados a su audiencia, le dio una escena impresionante en la que se le ve lanzarse desde los aires, al tiempo que daba varias volteretas en el cielo. Enseguida se leve activar su paracaídas para aterrizar en campo abierto sobre el cual corre por varios metros hasta llegar a la cima hasta donde se encuentra el ya conocido letrero: Hollywood.

Luego de unas maniobras, la estrella que ha protagonizado cintas como American Mad, Misión imposible y Top Gun: Maverick muestra el resultado final en el que se puede ver las letras gigantes intervenidas con decoración olímpica. Como acto final le entrega la bandera blanca a una ciclista, quien la transporta hasta Los Ángeles Memorial Coliseum.

Tom Cruise fue el encargado de llevar la bandera a Los Ángeles, próxima sede de Los Juegos Olímpicos

Este domingo 11 de agosto se celebró la ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos en París, tras dos semanas de emocionantes competencias que dejaron ver a los mejores talentos del deporte. El cierre dio paso a los preparativos para la XXXIV edición de la justa veraniega que será recibida en Los Angeles, Estados Unidos, para el 14 al 30 de julio del año 2028. Esta ciudad acogerá este evento por tercera vez en su historia, luego de haber sido escenario en 1932 y 1984. Para la siguiente contienda se unirán cinco deportes como novedad: el béisbol/sóftbol, el cricket, el squash, el flag football (o football americano sin contacto) y el lacrosse.

