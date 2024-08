México se despide de los Juegos Olímpicos de París con una sensación agridulce

Comparta este artículo

París, Francia.- Las llamas del pebetero olímpico se apagaron este domingo en París, y la delegación azteca terminó con tintes agridulces; aunque se superó lo hecho en la edición de Tokio, lo cierto es que no se pudo igualar la cifra histórica de nueve medallas conquistadas en México 1968.

Tres preseas de plata; Prisca Awiti en judo, Osmar Olvera y Juan Celaya en trampolín tres metros sincronizados, así como la de Marco Verde en boxeo. Además los dos bronces; uno de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz en equipo de tiro con arco; y de nuevo Olvera en trampolín tres metros individual, fueron la conquista que tuvo el equipo tricolor en los Juegos Olímpicos 2024.

Se anticipaban más medallas

Si bien y es cierto los cinco podios que superan los cuatro bronces de Tokio 2020, es una realidad que se quedan cortas respecto al pronóstico que hicieron en el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), específicamente su titular, Ana Gabriela Guevara.

"El objetivo es tirarle a eso, a las históricas nueve medallas”, mencionó Ana Guevara, directora de la Conade, antes de la participación de México en París, pero días antes de la clausura reconoció que “nos quedamos muy cortos”. La ganadora a la medalla de plata en el 2004, señaló que “teníamos la certeza de que nueve medallas podrían llegar. Se escaparon, hubo algunas que se fueron cayendo en el camino, pudimos tener muchas más”, sentenció la sonorense.

"Aceptables"

A su vez, María José Alcalá Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), hizo un ejercicio de reflexión y reconoció que hubo deportes que no cumplieron con las expectativas, como algunas disciplinas de clavados, tiro con arco y pentatlón, pero no por el rendimiento de los deportistas aztecas, sino por el nivel de las otras nacionales, por lo cual lo realizado en París es “aceptable y razonable”.

Puedo decir que es un balance aceptable, bueno y razonable y se tiene que trabajar muchísimo en todos los deportes si queremos obtener mejores resultados en Los Ángeles”, declaró la titular del COM, una vez que culminaron los Juegos Olímpicos.

“Son cinco medallas que se logran en casi los mismos deportes que siempre se logra. ¿Hubo oportunidad de ganar más medalla? Sí. Pero no estamos echando las campanas al vuelo, no diciendo que somos conformistas, pero los atletas hicieron su trabajo”, expuso María José Alcalá Alcalá sobre el desempeño de México.

Cabe destacar que en la penúltima jornada de actividades, México se quedó muy cerca de obtener más medallas. Carlos Sansores perdió su combate por el bronce, Emiliano Hernández culminó en cuarto lugar en pentatlón moderno, mientras que Randal Willars falló en su último clavado cuando ya se encontraba en lugar de medallas.

Fuente: Tribuna.