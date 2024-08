Tras parón de la Leagues Cup regresa la Liga MX con estos tres encuentros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que terminó la primera fase de la Leagues Cup y fueron eliminados varios equipos mexicanos, la Liga MX hizo un anuncio tras el cual señaló que reanudaría la competencia el siguiente fin de semana. Lo anterior con el único objetivo de evitar saturación del calendario y permitir que los equipos eliminados puedan mantener un ritmo de competencia, razón por la cual presentó todos los partidos que se disputarán.

Fue a través de un comunicado que compartió la Liga MX a través de sus redes sociales, donde informó sobre esta situación, la cual calificó como un punto de mejora con respecto del año pasado a solicitud de diversos clubes. Se explicó que la intención es tener la posibilidad de adelantar partidos de la Liga MX para que los equipos que quedarán fuera de la competición internacional no tuvieran un periodo de inactividad prolongada.

Además, explicó que esta medida solamente aplicará para los partidos de jornada doble, es decir, no afectará a los fines de semanas, lo que permitirá liberar el calendario de los equipos eliminados, lo que evitará la estructuración del mismo. De esta manera, podrán mantener un ritmo de competencia sano sin caer en el sobre entrenamiento. Esto ayudará no solamente a técnicos, sino a jugadores a no lesionarse.

Regresa la Liga MX, foto: especial

Partidos de la Liga MX de este fin de semana

la Liga MX confirmó que llegó a un acuerdo con los equipos eliminados para tener la posibilidad de reanudar la competencia, por lo que a partir de este viernes 16 de agosto. Iniciará de nuevo el campeonato será el Puebla vs Monterrey el próximo viernes a las 19:00 que retomará el calendario de la Liga MX, será un partido adelantado por la jornada 16 de este apertura 2024. Pero no será el único que se adelante del torneo.

El domingo 18 de agosto se jugarán 2 partidos, el primero a las 18:00 horas, se trata del Tijuana vs Santos Laguna, que será un encuentro adelantado de la jornada 8. Asimismo, a las 20:00 de ese mismo domingo, el Atlético San Luis recibirá a los gallos blancos del Querétaro. Para adelantar su encuentro de la jornada 3. De esta manera, los equipos eliminados de la Liga Acb continuarán compitiendo al más alto nivel.

Fuente: Tribuna