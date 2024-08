Ana Gabriela Guevara rompe el silencio y aclara qué pagó Conade en París 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México. – La delegación mexicana regresó al país tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, destacándose con un total de cinco medallas y 19 diplomas olímpicos, superando así los logros obtenidos en Tokio 2020. Sin embargo, el regreso de los atletas ha estado marcado por controversias y críticas dirigidas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y su directora, Ana Gabriela Guevara.

Durante el ciclo olímpico, CONADE fue objeto de críticas por presunta falta de apoyo financiero y de becas para los deportistas. La polémica se intensificó con la aparición de imágenes que mostraban a Ana Gabriela Guevara disfrutando de ciertos lujos en París, incluyendo cenas en restaurantes de prestigio y, más recientemente, en un vuelo en clase business de regreso a México, valorado en 160 mil pesos mexicanos.

Ahora bien, en una entrevista concedida al programa Buen Morning Show de Récord Plus, Guevara respondió a las acusaciones. Aclaró que su administración ha sido constantemente criticada, pero aseguró que no existen pruebas que respalden las afirmaciones sobre gastos extraordinarios. “Mi administración así empezó y así estamos concluyendo. Hoy en los hechos es que no existe uno solo que acredite toda esta verborrea que han creado”, comentó Guevara, defendiendo su gestión.

Sobre las imágenes en restaurantes de alto perfil, Guevara explicó que dichas cenas estaban relacionadas con reuniones oficiales en su función como directora de CONADE, y no con gastos personales. Reiteró que los gastos cubiertos por CONADE se limitaron a los necesarios para el buen desempeño de los atletas en los Juegos Olímpicos.

Guevara también abordó las críticas sobre su ausencia en los eventos en los que competían los atletas mexicanos. Explicó que su rol no era el de "porrista" y que su presencia en París se centró en funciones administrativas y logísticas, no en generar presión adicional a los competidores. “Nosotros no vamos a los Juegos Olímpicos de aplaudidores y creo que lo peor que podemos hacer es estarlos jorobando en ese proceso,” afirmó.

Ana Gabriela Guevara concluyó que las críticas a su gestión están cargadas de “dolo y violencia” y que ella y su equipo se limitaron a cumplir con sus responsabilidades sin incurrir en gastos indebidos. La directora de CONADE subrayó que todas las acreditaciones otorgadas fueron para personal capacitado y esencial para el apoyo del equipo mexicano.

La controversia que rodea el regreso de la delegación mexicana pone de relieve las tensiones entre la administración deportiva y el público, mientras los atletas disfrutan de los frutos de su arduo trabajo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fuente: Tribuna