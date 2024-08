Marco Verde coquetea con el profesionalismo: Ya es buscado por una importante promotora de boxeo

Ciudad de México.- Marco Verde sin duda alguna fue una de las figuras que tuvo México en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, pero su nombre podría retumbar más en la historia del país, ya que podría ser el último boxeador tricolor que gana una presea olímpica en la justa de verano.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha excluido provisionalmente este el deporte de los puños del programa de disciplinas para Los Ángeles 2028, por lo que el mexicano ya estaría pensando en brincar al profesionalismo.

“Si quitan o no el boxeo, desde ahí dependerá mi decisión y es lo que no sé”, explicó el joven que este 13 de agosto arribó a la Ciudad de México, después de su gran participación en París en donde ganó la presea argenta.

Pues sí, a veces me imagino títulos mundiales, obvio que sí, pero creo que este sentimiento que me dio la medalla olímpica no se va a comparar”, concluyó para la prensa nacional el nacido en Mazatlán.