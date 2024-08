'Canelo' Álvarez arremete contra la FIB por perder su título: "Voy hacer lo que yo quiera"

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Falta exactamente un mes para que este próximo 14 de marzo Saúl 'Canelo' Álvarez se mida ante Édgar Berlanga en Las Vegas. Dicha pelea será por tres de las cuatro coronas mundiales que tenía el mexicano, ya que uno de sus cintos los perdió sin todavía subir al ring.

Contra Berlanga estarán en juego los fajines de la Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo que ostenta el mexicano en las 168 libras, ya que el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) se le fue despojado por no aceptar pelear contra el rival mandatorio William Scull.

Ya sin el cinturón de la FIB en sus manos, el tapatío arremetió contra el organismo, ya que no le parece justo que le estén diciendo con quien debe de pelar y cuando. Además dejó un mensajito para los otros presidentes de los campeonatos mundiales.

"¿Quién es William Scull? Nunca escucho hablar de él. No voy a hacer lo que ellos quieran. Voy a hacer lo que yo quiera. Porque me lo merezco, por todo lo que he hecho. Hay niveles. Hay estrellas y hay superestrellas. Ellos hacen el campeonato, no el campeonato los hace a ellos", dijo Saúl Álvarez en una entrevista para el podcast Million Dollaz Worth of Game,

Aunque dicha decisión generó que el nombre de Saúl Álvarez sea todavía más golpeado en la industria boxística, eso parece no importarle al mexicano, escudándose de que no es el primer ni el último que deja un cinturón por no aceptar una pelea.

"Todos los grandes lo hicieron (escoger a sus rivales): De la Hoya, Mayweather, Julio César Chávez, Mike Tyson, todo el mundo lo hizo. Ellos hicieron al campeonato, no el campeonato a ellos, es diferente", señaló.

Cabe destacar que no es la primera vez que el mexicano pierde un campeonato sin subirse al ring, en el 2016, el Consejo Mundial de Boxeo despojó a Saúl Álvarez de su título por no aceptar pelear con el rival mandatorio, que en ese momento era Gennady Golovkin.

Hay que recordar que también desde hace poco más de dos años, David Benavidez es el rival mandatorio del 'Canelo' por parte del CMB, pero a diferencia de lo hecho hace algunos años, ahora no ha decidido arrebatarle el estatus de campeón a Álvarez.

Fuente: Tribuna.