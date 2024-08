Es humano; Alcaraz explota durante derrota contra Monfils en Cincinnati

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- El español Carlos Alcaraz golpeó repetidamente su raqueta en la cancha en una inusual muestra de frustración el viernes, después de que el cuatro veces ganador de Grand Slam cayera ante Gael Monfils 4-6, 7-6 (7-5), 6-4 en el Abierto de Cincinnati.

En un partido que fue suspendido por la lluvia el jueves por la noche con los jugadores en un desempate en el segundo set, Monfils, de 37 años, avanzó al arrebatarle los últimos dos sets al segundo cabeza de serie Alcaraz, quien calificó la derrota como su “peor partido”.

“Sentí que era el peor partido que he jugado en mi carrera”, dijo Alcaraz. “He estado entrenando muy bien. Me sentía muy bien. Pero no pude jugar. Quiero olvidarlo y tratar de mudarme a Nueva York”.

Con una desventaja de 3-1 en el desempate cuando se detuvo el partido, Alcaraz esperaba un reinicio cuando se reanudó el juego el viernes. Pero, el jugador número 3 del ranking ATP no pudo controlar sus emociones.

“Nunca me había pasado antes porque podía controlar esos sentimientos”, dijo Alcaraz. “Hoy no pude. Sentía que no estaba jugando ningún tipo de tenis. Fue muy frustrante para mí. En algún momento, ya no quería estar en la cancha”.

El español venía de varios días de inactividad

Está oxidado

Alcaraz jugaba su primer partido desde que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París tras perder ante Novak Djokovic, quien también lo venció el año pasado en la final de Cincinnati.

Monfils regresó a la cancha el viernes por la tarde contra el sembrado número 15 Holger Rune, buscando convertirse en el cuartofinalista masculino de mayor edad en Cincinnati en la era profesional.

Al final reconoció el triunfo de su rival

El Abierto de Estados Unidos comienza en Nueva York el 26 de agosto.

Sin problemas

En la categoría femenina, la número uno del mundo, Iga Swiatek, avanzó a los cuartos de final con una convincente victoria por 6-2, 6-2 sobre Marta Kostyuk.

Swiatek se recuperó con una actuación más completa después de perder un desempate en el segundo set el miércoles antes de superar a la francesa Varvara Gracheva.

“Hoy, simplemente mantuve mi intensidad a un nivel alto todo el tiempo”, dijo Swiatek. “Realmente no me importaba cuál fuera el marcador, solo quería seguir jugando mi juego. Me concentré en mí mismo”.

La número 3, Aryna Sabalenka también avanzó con una victoria por 7-5, 6-2 sobre Elina Svitolina, pero la No. 5 Jasmine Paolini, finalista del Abierto de Francia y Wimbledon, perdió ante Mirra Andreeva 3-6, 6-3, 6-2.

Los mejores hombres que avanzaron incluyeron al No. 1 Jannik Sinner, quien consiguió un walkover contra Jordan Thompson en su cumpleaños número 23, el número 4, Alex Zverev y el 6, Andrey Rublev.

Fuente: Tribuna