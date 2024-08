Juan Pablo Medina aclara que irá a los Paralímpicos de París, pero no como competidor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Juan Pablo Medina ha sido noticia recientemente, tras anunciarse que representará a México en los Juegos Paralímpicos de París, que se celebrarán del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024. Mucha gente asumió que Medina participaría como atleta en la competencia, pero el famoso aclaró que su presencia se debe a que dará visibilidad a la marca que lo ha apoyado en su recuperación después de la pérdida de su pierna.

Hay una gran confusión, no (voy a competir) es que es muy loco porque salió una nota y todo mundo me empezó a felicitar y dije 'ay, que buena onda, me felicitan porque voy a ir allá'", comentó el histrión. Te podría interesar Juan Pablo Medina Juan Pablo Medina se unirá a los Juegos Paralímpicos de París 2024 y presume FOTOS

Posteriormente, Juan Pablo cuestionó: "pero ¿cómo de un día para otro voy a ir a unos olímpicos y clasifiqué?', no, no es así, es dificilísimo, son años de entrenamiento, la gente no se da cuenta lo difícil que es ir a unas Olimpiadas, por eso tan admirable todos los atletas mexicanos que lograron clasificar y que nos van a representar allá". Acto seguido aclaró que únicamente acudirá como figura pública para darle su respaldo a los atletas de su país de origen.

Tengo la fortuna de ir como embajador de la marca de las prótesis, que son la marca que patrocina los paralímpicos, y bueno, estaré ahí obviamente apoyando a todos los deportistas mexicanos. Yo tomé clases de tenis de mesa, y en algún momento dije 'voy a competir', pero ese era un sueño mío, eso no quiere decir que lo vaya a lograr ni mucho menos", manifestó.

Finalmente, Medina se dijo feliz y contento por haberse dado una nueva oportunidad en el amor con Paulina Dávila, quien lo acompañará en esta travesía por París. "Claro, estamos felices, estamos muy contentos, (la segunda oportunidad) es la buena", expresó con una sonrisa el artista conocido por su actuación en la serie La Casa de las Flores.

¿Quién es Juan Pablo Medina?

Juan Pablo Medina es un actor de raíces mexicanas nacido en Estados Unidos que ha participado en numerosas producciones en México. Entre sus trabajos destacan Cuando seas mía, Soy tu fan, Guerra de ídolos, Sin rastro de ti, Las Juanas, La enfermedad de la juventud, Guadalupe Reyes, Amor de mis amores, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, La vida inmoral de la pareja ideal y Espacio interior, entre otros.

Fuente: Tribuna