Nuria Diosdado cerró su ciclo olímpico en París 2024; esto es lo que ahora hará la deportista

Ciudad de México. - La destacada nadadora mexicana Nuria Diosdado comandó al equipo de Natación Artística de México en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde participaron en las pruebas de equipo y dúo, obteniendo el séptimo y décimo segundo lugar, respectivamente. A sus 33 años, Diosdado ha sido una figura clave en este deporte, y aunque no logró subirse al podio, se mostró satisfecha con el esfuerzo y dedicación de su equipo.

Ahora bien, durante una entrevista con Claro Sports, la atleta expresó su orgullo por el trabajo realizado, especialmente en la prueba de dúo junto a Joana Jiménez, a la que describió como la más complicada de la competencia. "Estamos muy contentas y satisfechas. Realizar cinco rutinas pesa muchísimo y esta fue la más pesada, el dueto más difícil, pero supimos hacerlo, pudimos lograrlo", afirmó Diosdado, destacando la experiencia y complicidad que comparte con su compañera.

Para quien no lo sepa, París 2024 representó la cuarta participación olímpica de Diosdado, después de haber competido en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Sin embargo, la nadadora también reveló que estos fueron sus últimos Juegos Olímpicos, aunque todavía no decide si su carrera deportiva finalizará aquí.

Mi fórmula en las competencias de este ciclo olímpico fue vivir el momento", compartió la atleta, quien ahora se prepara para unas merecidas vacaciones tras casi dos años sin descanso. A su regreso, el equipo mexicano de natación artística planeará una nueva estrategia y posiblemente integrará a nuevas promesas del deporte, subrayó.

Diosdado deja un legado importante en la natación artística mexicana, y aunque su futuro inmediato aún es incierto, tiene claro que su participación en París 2024 marcó el final de su ciclo olímpico. “No me veo en Los Angeles 2028, sin duda, son mis últimos Juegos Olímpicos, aunque no sé si mi ciclo se cierra aquí, no lo he decidido, pero estos son mis últimos Juegos Olímpicos, es algo que tengo claro”, finalizó. Todo indica que habrá que esperar otro poco para saber los siguientes pasos de la deportista.

Fuente: Tribuna