Tagovailoa dice que confianza del coach McDaniel le ayudó a crecer en la NFL

Miami, Florida.- Tua Tagovailoa no dejó dudas de que le gusta jugar para Mike McDaniel mucho más que para Brian Flores.

Recién firmado una extensión de contrato de cuatro años el mes pasado, Tagovailoa dijo que aprecia el estilo positivo de McDaniel como entrenador, después de lidiar con la negatividad de Flores durante sus primeras dos temporadas en la NFL.

“Para decirlo en términos más simples, si te despiertas todas las mañanas y te digo que apestas en lo que hiciste, que no perteneces haciendo lo que haces, que no deberías estar aquí, que este tipo debería estar aquí, que no te has ganado este derecho... Y luego tienes a alguien más que viene y te dice: ‘Amigo, eres la mejor opción para nosotros, eres preciso, eres el mejor’. ¿Cómo te sentirías escuchando a uno u otro?” Dijo Tagovailoa en una entrevista este lunes en ‘The Dan LeBatard Show’.

El quarterback viene de una gran campaña

Por los suelos

Tagovailoa dijo que las críticas lo golpearon hasta el punto de que comenzó a creerlas. Fue la quinta selección global del draft de 2020 y ganó el puesto titular, pero fue retirado dos veces en el último cuarto de los juegos por Ryan Fitzpatrick.

La temporada siguiente, el futuro de Tagovailoa con los Dolphins estaba en duda en medio de especulaciones de que estaban buscando un canje por Deshaun Watson.

“No me importa quién seas. Usted puede ser el presidente de los Estados Unidos. Tienes a una persona terrible que te dice cosas que no quieres escuchar o que probablemente nunca deberías escuchar, vas a empezar a creer eso sobre ti mismo. Y eso es más o menos lo que terminó sucediendo”, dijo Tagovailoa.

Flores ahora se encuentra con los Vikingos

Los Dolphins despidieron a Flores y lo reemplazaron con McDaniel para la temporada 2022.

Un renacer

Tagovailoa dijo que le ha llevado dos años entrenar los pensamientos negativos de su cabeza. Con McDaniel ideando esquemas que se adaptaban a las habilidades de Tagovailoa, los Dolphins promediaron 401 yardas por partido, líder de la NFL, la temporada pasada.

Tagovailoa lanzó para 29 touchdowns y 4,624 yardas, la mejor marca de la liga.

McDaniel ha logrado sacar lo mejor de Tua

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Tagovailoa el lunes, McDaniel dijo: “No voy a pasar mucho tiempo dándome palmaditas en la espalda. Creo que hay muchos jugadores que han crecido desde que estoy aquí. Y ese crecimiento es todo lo que me importa”.

Flores, ahora coordinador defensivo de los Minnesota Vikings, tiene programado reunirse con los reporteros el martes.

El entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O'Connell, dijo que no haría comentarios sobre un asunto que involucra a otro equipo.

“Solo puedo decirte, sé que los jugadores con los que trabaja 'Flo', tienen excelentes relaciones aquí. Realmente lo ha hecho2", dijo O'Connell. “Sé que ustedes han escuchado a muchos de ellos hablar sobre lo mucho que disfrutan jugar para él y lo mucho que disfruto trabajar con él todos los días, y eso es todo lo que realmente puedo comentar”.

Fuente: Tribuna