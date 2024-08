Conade retira becas a clavadistas y se cuelga de triunfo de Osmar Olvera y Juan Celaya

Comparta este artículo

París, Francia.- Los deportistas que han llegado a los Juegos Olímpicos en París lo han hecho tras sortear los obstáculos financieros que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Guevara se ha rehusado a atender. Y es que es la misma gestión la que ha entorpecido las trayectorias de los atletas al recortarles las becas.

En un último escándalo que encendió los ánimos en redes sociales se criticó una publicación escrita por la Conade en la que aludió a las medallas de plata en la categoría clavado sincronizado sobre plataforma de tres metros que ganaron Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya como un triunfo que hacía presente a la bandera de México en lo alto del Centro Acuático de la capital francesa. De inmediato, la comunidad virtual que está al tanto del desinterés y nulo apoyo de la organización gubernamental dejó comentarios de inconformidad.

Asimismo se mostraron indignados por el descaro de la Conade al presumir logros para los cuales no contribuyó. El post fue aprovechado para recriminar la decisión de darle la espalda a otras disciplinas, como natación y nado artístico. Cada mensaje hacía hincapié en que la victoria sólo les pertenecía a la dupla mexicana: "Ustedes no conocen la vergüenza, verdad?”, "Esta medalla es de ellos, ustedes no han hecho nada", "Medallistas olímpicos pese a la Conade”, fueron algunas de las respuestas.

¿Qué pasó con Conade?

Fue en enero del año pasado cuando Guevara anunció la cancelación de becas por una supuesta ilegalidad en la entrega de estos apoyos a atletas inscritos en la World Aquatics, la cual tiene mala relación con la Conade. Esto orilló a varios deportistas a buscar formas alternativas de conseguir ingresos, como la venta de artículos personales hasta dejar de lado su deporte para trabajar en otras actividades; lo que disminuyó su concentración y energía en los entrenamientos que los prepararían para las competencias.

Por ejemplo, Juan Celaya contaba con un monto mensual de 33 mil pesos, tras obtener el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no obstante, la Conade decidió retirarle el dinero. Lo mismo sucedió con Olvera. En su caso, ha sido más incisivo al señalar estas arbitrariedades. Este 2024 también se colgó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Doha, logro que fue publicado por la Conade, a lo que él respondió:

“Gracias (por la felicitación), nada más me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos”.



Fuente: Tribuna Sonora