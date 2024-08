¡El león ruge fuerte! Merchand conquista su cuarta medalla de oro en natación

Comparta este artículo

París, Francia.- La fiesta de Léon Marchand se extendió más allá de la piscina y se extendió rápidamente por todo París.

En el Stade de France, sede de la primera noche de atletismo, se desató una enorme ovación cuando Marchand ganó su cuarta medalla de oro de los Juegos Olímpicos. El rugido fue tan fuerte que se retrasó la primera serie de la carrera de 400 metros en el decatlón.

En la casa olímpica francesa, casi 20 mil personas se reunieron afuera para ver a Marchand coronar su dominante carrera en la piscina, con otra victoria arrolladora en los 200 metros combinado individual el viernes por la noche.

El tritón galo en lo más alto del podio, una vez más

Entre estos asistentes se encontraba el presidente francés Emmanuel Macron, que lo vitoreó en un estadio de rugby convertido en natatorio.

“No creo que nada haya salido mal esta semana”, dijo Marchand. “Fue simplemente perfecto”.

El fenómeno francés de 22 años no dejó dudas de que será recordado como una de las mayores estrellas de los Juegos de Verano en su país natal. Terminó con un récord olímpico de 1 minuto, 54.06 segundos, justo por debajo de la marca mundial de Ryan Lochte de 13 años.

Eso fue casi lo único que no logró en seis días mágicos en La Defense Arena, ganando previamente los 400 estilos, 200 mariposa y 200 espalda, los dos últimos con unas dos horas de diferencia en la misma sesión.

El francés 'voló' dentro de la alberca

Marchand se convirtió en el cuarto nadador en la historia olímpica en ganar cuatro oros individuales en unos mismos juegos.

¿Los otros? Michael Phelps, que lo hizo en 2004 y 2008; Mark Spitz en 1972; y la alemana oriental Kristin Otto en 1988.

“Eso es una locura. Esos muchachos son leyendas”, dijo Marchand. “Creo que aún no me he dado cuenta. Tal vez lo haga en unos días”.

La plata fue para el británico Duncan Scott, a un cuerpo de distancia con 1:55.31. El chino Wang Shun se llevó el bronce con un tiempo de 1:56.00, superando al estadounidense Carson Foster por un lugar en el podio.

¡Noche de fiesta!

Después de que Marchand tocó la pared, levantó cuatro dedos, uno por cada oro. Salió de la piscina, agitó los puños y luego extendió los brazos como diciendo: "¿Qué más se puede pedir?"

Nada de nada.

Lo había hecho todo, más que cumplir con las expectativas de su nación y las comparaciones con Phelps, que estaba aquí para animar a Marchand. Lo que podría haber sido una carga para algunos atletas solo pareció empujar a Marchand a alturas aún mayores.

Marchand se deja arropar por su gente

Macron estrechó la mano de Marchand durante la celebración del viernes y envió sus felicitaciones a través de las redes sociales.

“¡Lo imposible no es francés!” Macron escribió en francés. “Cuatro medallas de oro en casa y un nuevo récord olímpico, es histórico. Es Leon Marchand”.

Marchand ciertamente disfrutó de su momento, lo que su entrenador estadounidense Bob Bowman -el entrenador de Phelps, en un toque apropiado- lo había alentado a hacer.

Lideró a los fanáticos detrás del podio en una ovación antes de subir al escalón más alto una vez más. La multitud estalló en su interpretación más conmovedora hasta el momento de ‘La Marsellesa’, aunque, por supuesto, han tenido muchas oportunidades de trabajar en el himno nacional francés esta semana.

Fuente: Tribuna