Ana Gabriela Guevara le negó becas a campeones olímpicos y a cientos de deportistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se vio empañada por decenas de polémicas, presuntos actos de corrupción y hasta la negación de becas a deportistas. Los deportes acuáticos, es decir, natación, nado sincronizado y clavados, fueron los más perjudicados por esta gestión, es por ello que ahora se mencionan todos los deportistas que fueron afectados por la falta de apoyos.

Los problemas comenzaron en septiembre de 2021, cuando el presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue vinculado a proceso por el delito de peculado. En ese momento, World Aquatic, entidad reguladora de los deportes acuáticos a nivel mundial, decidió desconocer a la Federación mexicana, por lo que creó un comité estabilizador, lo anterior para evitar más gastos de corrupción. Sin embargo, Ana Gabriela Guevara desconoció al comité estabilizador, por lo que desde ese momento las becas se les negaron a todos los deportistas de estos deportes.

Entre los deportistas afectados por esta decisión se encuentra el clavadista Osmar Olvera, quien en el Mundial de Natación de Doha, Catar rompió una racha de 9 años de victorias del equipo chino y se llevó una gran felicitación de la Conade, sin embargo, le recriminó por la falta de apoyos a los deportistas. El mismo caso es el del clavadista Yahir Ocampo. Otros deportistas afectados fueron Gaby Agúndez, Kevin Berlín, Randal Williars y José Ángel Martínez, así como Alejandra Orozco en la disciplina de clavados.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, foto: especial

Cabe señalar que en junio pasado la Conade emitió un comunicado en el cual aseguró que ya no mantenía adeudos con la selección mexicana de natación artística y que habían entregado 37 millones de pesos desde 2019, sin embargo, no se emitieron cifras sobre otros deportistas que también fueron afectados por la falta de apoyo. Es así que a más de 10 días de que culminaron los Juegos Olímpicos de París 2024, la polémica continúa en la Conade.

Sin embargo, las polémicas de Ana Gabriela Guevara también entran en el terreno legal. De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción, la funcionaria tiene demandas en las cuales es acusada por nepotismo, extorsión, homicidio en grado de tentativa, cohecho y desvío de recursos. Hasta el momento, la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no ha emitido un posicionamiento sobre el caso, sin embargo, no se espera que la ex corredora olímpica se mantenga en la Conade.

Fuente: Tribuna