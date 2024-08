MLB: Johnny Cueto está listo para regresa a la Gran Carpa con los Angelinos

Comparta este artículo

Kansas City, Estados Unidos.- Johnny Cueto regresará a un montículo de Grandes Ligas el miércoles por la noche, cuando los Angelinos de Los Ángeles concluyan su serie de tres juegos con los Reales de Kansas City, a quienes el lanzador de 38 años ayudó a llevar un título de Serie Mundial hace casi una década.

El manager de los Angelinos, Ron Washington, dijo antes del juego del martes por la noche que Cueto estaba siendo convocado de Triple-A Salt Lake para ser titular. No ha lanzado en las Grandes Ligas desde septiembre pasado, cuando terminó una temporada decepcionante con Miami.

Cueto fue campeón con Kansas City

“No sé si puede venir aquí en este momento y comenzar a ser un líder. Está preocupado por ser Cueto”, dijo Washington, “pero si se queda, creo que definitivamente puede influir en nuestros jóvenes”.

Los Angelinos necesitaban algo de ayuda en la rotación después de colocar a José Soriano en la lista de lesionados con fatiga en el brazo y perder a Patrick Sandoval por una cirugía en el codo a principios de año.

Carson Fulmer, el novato Jack Kochanowicz y Griffin Canning han completado la rotación junto con Tyler Anderson, quien fue titular en Kansas City el martes por la noche.

Un maestro

“Solo quiero que venga aquí y encaje”, dijo Washington. “Estoy bastante seguro de que algunos de esos jóvenes acudirán en masa a él, y él les dará la información que pidan. Pero en cuanto a que él venga aquí hoy e influya en estos niños, no creo que se pueda hacer eso en este momento. Porque te puedo decir que no saben quién es Johnny Cueto. Lo sabemos, pero no creo que lo hagan”.

Cueto tuvo problemas a principios de esta temporada en Triple-A Round Rock como parte de la organización de los Rangers, pero fue bastante efectivo una vez que los Angelinos lo enviaron a Salt Lake. Permitió ocho carreras con 27 hits y cinco bases por bolas en 23 1/3 entradas allí.

Los Angelinos serán el sexto equipo para Cueto, quien tiene marca de 144-111 con efectividad de 3.50 en 368 juegos de Grandes Ligas. El viaje comenzó con los Rojos el 3 de abril de 2008, cuando hizo su debut en las Grandes Ligas y permitió un hit y ponchó a 10 contra Arizona.

El dominicano vivió buenas campañas con los Rojos

Cueto fue convocado a dos Juegos de Estrellas, con los Rojos en 2014 y los Gigantes en 2016, y en el medio pasó tiempo con Kansas City, donde solidificó la rotación de abridores para un impulso de playoffs que finalmente le valió un anillo de campeón.

Cueto lanzó un juego completo para los Reales contra los Mets de Nueva York en el Juego 2 de la Serie Mundial de 2015.

“Puede lanzar”, dijo Washington. “Puede que no sea el Johnny Cueto de hace cinco, seis, siete, ocho años, pero tiene conocimiento y sabiduría, y cuando esté en ese montículo, eso es lo que creo que usará”.

Fuente: Tribuna