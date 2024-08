NFL: Aaron Rodgers está en duda para el cierre de la pretemporada con los Jets

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Tal vez juegue Aaron Rodgers. Tal vez no lo haga. Esta es la gran incógnita que se cierne sobre el mariscal de campo de los New York Jets, quien aún no está muy seguro de si se vestirá para el último partido de pretemporada contra los Giants el sábado por la noche. Y Rodgers no hará campaña para dirigir a Robert Saleh de una forma u otra.

“Realmente no tengo una preferencia”, dijo Rodgers el martes después de tener un día de descanso para veteranos junto con varios otros titulares proyectados.

Se espera que Rodgers participe en la práctica conjunta de los Jets con los Giants el miércoles. Y si no juega en el juego, la sesión de práctica serviría como el último ensayo general antes del primer partido de la temporada regular en San Francisco el 9 de septiembre.

“Si jugamos o no el sábado, ¿quién sabe?” dijo Rodgers. “Si Saleh quiere que lo hagamos, lo haremos. No sé lo que les dijo, pero todavía no nos han dicho nada”.

Saleh dijo el lunes que los entrenadores discutirían cómo manejarían el tiempo de juego para Rodgers y los titulares después de la práctica conjunta.

El quarterback podría tener minutos de juego ante los Giants

“La mayoría de estas prácticas han sido bastante pesadas (del primer equipo)”, dijo Rodgers. “Sabes, tomamos un montón de repeticiones contra Washington y luego contra Carolina. Asumo que van a ser muchas repeticiones, probablemente cosas situacionales, probablemente un período de tercera oportunidad, probablemente algún tipo de período de zona roja, algún tipo de período de dos minutos. Así que hay buenas oportunidades”.

Dura pretemporada

Rodgers, de 40 años, entrando a su vigésima temporada en la NFL, le dio crédito al plan de juego de Saleh para este verano.

“Diría que el campamento es mucho más difícil este año y tal vez el más difícil en los últimos siete u ocho de mi carrera”, dijo Rodgers. “Lo sabía. Al llegar al campamento, tuve una pequeña idea de que eso era lo que Robert quería hacer. Así que creo que ha sido bueno para nosotros”.

Rodgers dijo que el entrenador le dijo que los titulares han tomado alrededor de 300 jugadas más en la práctica este año que hace un año.

“Y se siente así, pero es bueno”, dijo Rodgers. “Creo que nos va a permitir estar un poco más preparados. Y hemos tenido suerte con las lesiones. No hemos tenido un montón de lesiones hasta ahora. Entonces, me gusta. Ha sido genial. Habló con los chicos mayores y no hubo muchas quejas de ninguno de ellos. Los jóvenes no saben nada mejor. Así que ha sido bueno”.

Está más que listo

La próxima jugada de Rodgers en un partido, ya sea de pretemporada o temporada regular, será la primera desde que se rompió el tendón de Aquiles izquierdo después de cuatro jugadas en el primer partido de la temporada contra Buffalo el año pasado. Se ha visto bien todo el verano, sin mostrar signos físicos de la lesión.

El veterano jugador se siente feliz de estar sano

“Me siento bien acerca de dónde estoy con mi cuerpo y lo que he armado”, dijo. “Siento que he hecho cosas a lo largo del campamento, en cuanto a lanzamientos, rodando hacia afuera y hacia arriba, saliendo de la bolsa y haciendo jugadas, lanzando hacia atrás a través de mi cuerpo, haciendo fintas de bombeo y realmente extendiendo jugadas y consiguiendo algunas yardas. Así que siento que he hecho mucho.

“No he recibido ningún golpe. Eso es lo principal, afortunadamente. Respeto y agradezco mi defensa por eso... Veremos si podemos pasar mañana sin que nos perforen”.

Fuente: Tribuna