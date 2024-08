Ya tienen jinete; Los Broncos de Denver anuncian a su quarteback titular

Comparta este artículo

Englewood, California.- La competencia poco convencional de quarterbacks de Denver concluyó el miércoles con un último giro en la trama, cuando el entrenador en jefe de los Broncos, Sean Payton, se acercó a sus mariscales de campo durante el calentamiento y les informó que el novato Bo Nix se había ganado el puesto titular.

“Sonrió”, dijo Payton sobre la selección global 12 procedente de Oregon y el sexto mariscal de campo seleccionado en el draft de la NFL de 2024. “Nos estábamos preparando para entrenar, y eso fue todo. Ya sabes, no teníamos pastel ni velas ni nada por el estilo”.

Nix lució durante los juegos de pretemporada

Payton ni siquiera compartió la noticia con el resto de su equipo cuando reunió a todos después de la práctica.

“Todavía no se lo he dicho al resto del equipo”, dijo Payton. “Porque no voy a pasar reuniones con el resto del equipo en cada una de estas otras posiciones”.

Además, dijo, “lo han visto venir”.

Lo gana a pulso

Nix, quien inició un récord de quarterback de la NCAA en 61 ocasiones en Oregon y Auburn, ha llevado a los Broncos a anotar en seis de las siete series que ha dirigido en la pretemporada y ha sido estadísticamente uno de los mejores pasadores de la liga este mes.

Payton dijo que uno de sus propósitos para este año era tener una mejor relación con los medios locales, por lo que se aseguró de no filtrar la noticia de su decisión a nadie en los medios nacionales.

Payton no quiso hablar sobre sus planes como mariscal de campo para el último partido de exhibición del domingo contra Arizona, pero es probable que los dos veteranos a los que derrotó compartan esa carga de trabajo.

Su desempeño en los duelos de preparación le gustó al head coach

Nix no es un tipo llamativo, por lo que no le importó la forma en que se le informó que sería el primer novato en comenzar como mariscal de campo para los Broncos desde el miembro del Salón de la Fama John Elway en 1983.

“Sí, se acercó y dijo que se lo iba a decir a ustedes (en los medios) esta tarde. (Entonces) vamos a tener una buena práctica”, relató Nix.

Y eso es lo que hizo Nix.

“Todos atacamos todos los días como si fuéramos los titulares”, dijo Nix. “Entonces, si tienes esa mentalidad, cuando te dicen (que eres el titular) no debería cambiar mucho porque has estado practicando de esa manera y ese es tu hábito diario”.

Aprende rápido

Nix agradeció a los dos veteranos a los que venció: Zach Wilson, la segunda selección global del draft de 2021 por los Jets, y Jarrett Stidham, quien fue a la vez suplente de carrera y titular de Denver en virtud de sus dos aperturas al final de la temporada pasada cuando Payton mandó a la banca a Russell Wilson.

En su segundo año en el sistema de Payton, Stidham tuvo un comienzo rápido en la competencia de mariscales de campo en julio y Zach Wilson mostró, por mucho, la mejor fuerza de brazo de los tres. Pero Nix se dio cuenta, y se puso al día, rápidamente, y brilló contra los Colts y los Packers en juegos de exhibición y contra Green Bay en una práctica conjunta la semana pasada.

Nix ha completado el 77 por ciento de sus pases para 205 yardas y un par de touchdowns sin intercepciones y un índice de pasador de 116.7 en la pretemporada.

Desfile de QB’s

Los Broncos aún no han regresado a los playoffs desde que ganaron el tercer Trofeo Lombardi de la franquicia en el partido de despedida de Manning. Esperan que su carrusel de mariscales de campo finalmente haya dejado de girar.

Trevor Siemian (13-11) es el único abridor de tiempo completo que tiene un récord ganador en los últimos ocho años.

También pasaron por el torniquete de mariscales de campo de Denver Paxton Lynch (1-3), Brock Osweiler (0-4), Case Keenum (6-10), Joe Flacco (2-6), Brandon Allen (1-2), Jeff Driskel (0-1), Brett Rypien (2-1), Drew Lock (8-13), Teddy Bridgewater (7-7), Russell Wilson (11-19) y Stidham (1-1).

Además, el corredor Phillip Lindsay fue titular en el 2020 cuando todos los mariscales de campo de Denver fueron suspendidos un juego por violar los protocolos pandémicos de la liga.

