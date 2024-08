Max Verstappen dice que está más cerca del final de su carrera en la F1

Comparta este artículo

Zandvoort, Países Bajos.- Cerca de la que será la carrera 200 de su trayectoria en la Fórmula 1, Max Verstappen tiene claro que no quiere quedarse para la número 400.

A la edad de 26 años, Verstappen es el piloto de F1 más joven en alcanzar el hito de las 200 carreras, y lo hará frente a su público en el Gran Premio de Holanda el domingo.

El piloto neerlandés tiene fin definido lo que quiere

“No”, dijo Verstappen sin rodeos, cuando se le preguntó el jueves si podía imaginar otras 200 carreras de F1, equivalentes a poco más de ocho temporadas más, en su futuro.

“Así que pasamos la mitad del camino, pero ya ha sido, por supuesto, un viaje increíble”, agregó. “No se siente como 200, pero, por supuesto, estamos haciendo muchas carreras ahora en un año, así que las agregas bastante rápido”.

Ningún piloto ha alcanzado aún las 400 carreras en la F1, aunque el español Fernando Alonso, de 43 años, de Aston Martin, está listo para marcar su carrera número 395 en el Gran Premio de Holanda.

Verstappen, tres veces campeón defensor, tiene contrato con Red Bull hasta 2028 y no está dispuesto a retirarse pronto, pero parece no estar dispuesto a seguir el ejemplo de Lewis Hamilton, quien cumplirá 40 años el próximo año cuando cambie de Mercedes a Ferrari y se dirija a su carrera número 347 el domingo.

Futuro incierto

Un factor para Verstappen que podría influir en una eventual decisión es el detalle de las nuevas regulaciones de F1 que se introducirán para 2026.

“Por supuesto, el 28 todavía está muy lejos”, dijo. "No estoy pensando en un nuevo contrato en este momento. Solo quiero ver cómo va, también ver primero las nuevas regulaciones, ya sabes, si es divertido o no. Y luego, incluso en el 26, 27, hay mucho tiempo para decidir qué pasa. Así que mantengo todo abierto. Pero sí, soy bastante tolerante al respecto”.

Verstappen es uno de los mejores pilotos sobre la pista

Verstappen ha estado en la F1 desde que debutó con solo 17 años en 2015 con el equipo juvenil de Red Bull, Toro Rosso. Verstappen, un entusiasta de las carreras en línea, dijo que estaría interesado en probar otras series de carreras de la vida real, siempre que sean menos exigentes que el calendario récord de 24 carreras de la F1.

“Una vez que me detenga en la Fórmula 1, me gustaría hacer otras cosas un poco más”, dijo. “Relajado, menos carreras en general, pero con relajado me refiero a que también tienes un poco más de tiempo en casa, porque sé que una vez que compito en algo, por supuesto que quiero ser bueno. Quiero ganar. Pero vamos a ver qué oportunidades llegarán”.

Fuente: Tribuna